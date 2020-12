Nadia Ricci: «dijeron que venían por todo y van por todo»

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Diputada Nadia Ricci lamentó la actitud del Frente de Todos de avasallar y arrasar con todo; de impedir el diálogo y de atacar el sistema democrático en Santa Cruz. Lo hizo luego de terminar la última sesión del 2020 de la Cámara de Diputados provincial.

La Legisladora marcó que la misma actitud se vio en todo el accionar del Frente que desprecia las instituciones y ataca a la oposición sin respetar la Constitución.

Como ejemplo marcó tres puntos para ver cómo acciona el Frente: uno es la situación que vive Gobernador Gregores con la Concejal Carina Bosso a la que no dejan trabajar ni formar parte de las comisiones.

El segundo punto es la sanción sin debate de la ley de medios que busca controlar y castigar a los medios independientes y periodistas, controlar las opiniones y frenar la prensa libre; y el tercero es el impedimento de discutir y tratar cualquier propuesta presentada por la oposición en la Legislatura.

Durante la Sesión de la Cámara de Diputados Ricci aprovechó para solidarizarse con la situación que está viviendo la Concejal radical Carina Bosso en el Concejo Deliberante de Gobernador Gregores y pidió al Concejo la revisión de esta situación.

Recordó el festejo de la democracia del pasado 10 de diciembre e hizo referencia a la situación de la Concejal de la UCR que por una maniobra intencional, quedó afuera de todas las comisiones de trabajo del Concejo no pudiendo participar de ninguna de las discusiones para las cuales fue elegida por el pueblo.

«Lamentablemente estamos en un proceso de degradación de nuestra democracia porque es la segunda vez que hay un procedimiento antidemocrático en el que se deja afuera a una representante impidiéndole participar de las comisiones de trabajo del Concejo Deliberante del que forma parte», sostuvo Ricci.

Turismo

La Diputada Ricci hizo mención a la necesidad de aumentar la cantidad de vuelos y revisar los costos de los mismos en la provincia y pidió el tratamiento de un proyecto presentado a tal efecto.

Sin embargo, el Frente de Todos impidió el tratamiento y clausuró el debate.

«Pedimos por un lado a Aerolíneas argentinas que revise frecuencia y precio de los pasajes, pero también solicitamos que se abran el resto de los destinos turísticos de Santa Cruz más allá de El Calafate y Chaltén para que todo el sector pueda trabajar esta temporada», dijo Ricci, quien además agregó: «También en este tema vemos la inconducta democrática del Frente de Todos que jamás permite discutir nuestras iniciativas y las cajonea en comisiones para evitar cualquier tratamiento. Esconden la realidad para no verla.»

Ley de Medios

La diputada dijo que existe un gran desprecio por la opinión de la oposición que deja claro que no hay espacio para el diálogo.

Sostuvo esto en relación a la Ley integral de Medios con la que no hubo ni una mínima discusión en términos sensatos y racionales.

Al respecto lamentó la conducta del Gobierno que avanza con la creación de una Agencia unificada para el control de los medios y de un Observatorio para controlar y perseguir a los que piensan diferente y quieren expresar su opinión.

Para Ricci esta ley que recibió un tratamiento express y no fue ni siquiera debatida de forma adecuada busca potenciar el poder del Gobierno sobre los medios de comunicación para frenar cualquier opinión y callar cualquier expresión que no siga las pautas fijadas por LA CAMPORA.

«Lo mismo que está ocurriendo en Gregores sucede en toda la provincia. No se escucha ni se respeta la oposición, no se respetan las minorías y se degrada la democracia», finalizó.