La Tarifaria 2021 busca equidad en el pago de tasas de comercio

Caleta Olivia

El miércoles por la tarde se concretó una reunión entre referentes de la Secretarías de Hacienda y Producción con representantes de Comerciantes Unidos, para darles a conocer la propuesta del Municipio para el nuevo proyecto de Ordenanza Tarifaria.

Se trató de un encuentro muy positivo en el que el Secretario de Hacienda, Martín Guerrero; la Secretaria de Producción, Tania Sasso, y la subsecretaría de Recaudación, Carolina Verasay, pudieron explicar el porqué de la necesidad de readecuar la tabla de rubros y actividades comerciales y actualizar las tasas de comercio para el año 2021.

Durante el encuentro se expuso que desde año 2015 no se implementan modificaciones en la cantidad de módulos, y que desde 2018 no se actualiza el valor módulo, más allá de que la inflación acumulada de los últimos 5 años se ronda el 230% en la región Patagónica, lo que deja valores muy desfasados.

Al mismo tiempo los funcionarios explicaron que es necesario readecuar la tabla de rubros ya que existe una importante desigualdad entre los comerciantes. En muchos casos, rubros pequeños pagan lo mismo o más que grandes comercios. Además, es necesario incluir nuevas categorías de rubros que actualmente se encuentran enmarcados como rubros no registrados.

En ese contexto, la subsecretaria de Recaudación Carolina Verasay aclaró que habrá importantes descuentos para los comerciantes que se encuentren al día con el pago de tasas hasta el año 2020. Igualmente, mencionó que aquellos comercios que durante el contexto de Pandemia no ejercieron actividad alguna tendrán una exención tanto de tasas comerciales como de patente de bebidas alcohólicas.

También, comentó que el encuentro fue muy productivo y que ambas Secretarías buscan que haya una paridad entre los comercios. «Queremos lograr que las actividades tributen de acuerdo a su rubro», aseveró.

Por otro lado, Ricardo Blanco, referente de la veterinaria El Nuevo Palenque, manifestó que gracias a este encuentro pudieron aclarar todas las dudas y entendieron que este proyecto es en función de la equidad de los comercios.

«Con ejemplos específicos, visibilizamos las diferencias al momento de abonar el impuesto desde un supermercado hasta una regalería, que en un caso similar pagan lo mismo y esto nos pareció injusto. Nos parece acertada esta decisión», expresó.