Albornoz «Lo mejor que puede hacer Pelliza por el turismo es renunciar»

El Calafate

Así lo manifestó el concejal, Juan Pablo Albornoz, a partir de las declaraciones que difundió el Gobierno provincial a través de un parte oficial «ayudaría mucho tener gente que sepa de turismo al frente de una cartera tan estratégica. No queremos que nadie se quede sin trabajo tampoco, a lo mejor ella podría ocupar otro lugar dentro del Ministerio».

El edil justicialista, Juan Pablo Albornoz, expresó «la verdad que sorprenden las declaraciones de la secretaria de Turismo de la provincia. Habla de un acuerdo con Aerolíneas Argentinas y yo me pregunto si parte de ese acuerdo es que todavía hoy no exista la posibilidad de comprar un vuelo directo de Buenos Aires a El Calafate. Sus declaraciones y sobre todo los hechos desnudan su total falta de aptitud para el cargo que ocupa».

El legislador municipal que integra el espacio político del intendente de El Calafate, Javier Belloni, también se refirió a los dichos de Aballay «la verdad que hasta ayer nunca había escuchado su nombre. No sé hace cuánto ocupa un cargo en salud, ni cuando llegó a la provincia, pero se ve que todavía no la conoce y mucho menos conoce El Calafate. Hace 13 años que esta gestión de gobierno es solidaria y ayuda a la provincia, y lo va a seguir haciendo».

En ese sentido Albornoz sostuvo «la verdad que se están acordando un poco tarde de buscar terapistas. Llevamos 8 meses de pandemia. Por otra parte, sería bueno que Aballay se asesore con las autoridades del SAMIC antes de declarar, porque desde marzo es el municipio el que paga los alojamientos de los profesionales que llegan a la localidad como apoyo. El intendente Belloni inclusive ofreció colaborar con los sueldos de los terapistas que pudieran venir aportando fondos propios de la comuna».

El edil de El Calafate fue más allá «otra cuestión que se debe decir es que el 40% de los casos positivos a los que se hace referencia son por criterio clínico epidemiológico. Esto significa que no se someten a ninguna prueba, ni de pcr ni de nada, sino a un criterio. Hay otras localidades muy comprometidas en las cuales el porcentaje por criterio es muchísimo menor, y algunas que ni siquiera brindan datos».

Retomando el eje del turismo, Albornoz enfatizó «Ayudaría mucho tener gente que sepa de turismo al frente de una cartera tan estratégica. En su momento nosotros aportamos personas muy aptas como Alexis Simunovic, o Laura Santiago. Hoy escucho hablar de acuerdos para una reactivación responsable del turismo, desconociendo todo lo hecho, y me parece que es burlarse del trabajo de cientos de prestadores, vecinos e incluso de los propios funcionarios del gobierno provincial, que participaron del proceso de adaptación de El Calafate».

«Preocupa que la secretaria de Turismo lance estas declaraciones a 15 días de empezar enero, pasando por alto que si uno quiere sacar un pasaje desde Buenos Aires a El Calafate hoy no se puede ¿Qué previsibilidad le brindamos a los turistas y a los prestadores? Si faltando 15 días para enero no saben si hay vuelos para visitar El Calafate o El Chaltén, ni para volverse ¿Qué horizonte estratégico se plantea la Secretaría de Turismo provincial?» indagó Albornoz.