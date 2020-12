Mariano Nieto: «el aumento de los impuestos municipales es una nueva falta de respeto a los Caletenses»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El referente, se mostró en contra del proyecto del gobierno de Cotillo que busca incrementar el valor del módulo en un 25% y aumentar algunos impuestos y tasas municipales en un 125%.

Nieto sostuvo, que hoy «la prioridad, debe ser suspender la asfixiante iniciativa recaudatoria, y generar un plan de moratoria, que acompañe y permita la recuperación comercial, y también, «no cobrar» impuestos, en los barrios donde el estado, es ineficiente y no llega con los servicios públicos.

Luego de que se conociera la decisión del municipio de aumentar estructuralmente la tarifaria, el referente de «Tu Espacio» Mariano Nieto, dijo que estamos en presencia de «un intendente que tiene una agenda alejada de los problemas de la gente.

«Aumentar los impuestos, en un año donde la pandemia y la inflación han sido una catástrofe para todos y especialmente para el sector productivo y comercial, es una nueva falta de respeto a los Caletenses», apuntó Nieto, al sostener, que no se puede permitir aumentos de ninguna clase, en un año, donde la mayoría, está en un lento proceso de recuperación económica y buscando ayuda para poder ponerse de pie, justificó.

Asimismo, Nieto reveló que ya ha recibido reclamos y quejas de muchos comerciantes locales y vecinos, enojados frente esta iniciativa oficial y recordó, que, desde el municipio, a muchos les aconsejaban que se reinventaran, para no desaparecer, pero este pedido-agregó- lejos estuvo de ser solidario, sino que el fin, fue recaudatorio, ya que hoy, los obligan a pagar por todos los rubros que tienen, sin considerar el antecedente, para no cerrar y tener que dejar a sus empleados en la calle.

Al respecto el referente le pidió al intendente «que se deje ayudar y que busque no caer en lo más simple de aumentar compulsivamente los impuestos a sus vecinos», sino que piense en aliviar la situación económica para atender la emergencia de quienes le están pidiendo ayuda, «más 4000 comercios de la ciudad, que además de tener que combatir la inflación, los efectos de la logística, los bajos niveles en las ventas, hoy se encuentran con que el 2021, tendrán un 125% de aumento en las tasas y tributos municipales.

Es inviable cobrar impuestos por la no eficiencia en la prestación de los servicios públicos, en aquellos barrios donde no hay agua, luz en la vía pública y derrame cloacales, «si Cotillo piensa que buscando aumentar impuestos subirá la recaudación, está equivocado, esto solo tendrá un efecto adverso en las cuentas públicas», porque seguramente, no tendrá acompañamiento social, en todo caso-continuó- si no le alcanza el dinero, que actúe en consecuencia y valentía, para pedirle al gobierno provincial y nacional, los ingresos que a Caleta Olivia verdaderamente le corresponden».