En la última sesión del CPE se aprobó que el ciclo lectivo 2021 arranca el 1 de marzo

Facebook Twitter

Río Gallegos

Lo confirmó la Vocal del Consejo Provincial de Educación (CPE) Mónica Flores. Detalló que la aprobación fue por mayoría, que los docentes se deberán presentar el 9 de febrero y que el ciclo lectivo arranca el 1 de marzo del 2021. La modalidad podría ser virtual, presencial o bimodal.

En la última sesión del Consejo Provincial de Educación (CPE) se aprobó por mayoría que el ciclo lectivo 2021 arrancará el 1 de marzo, aunque sin definir si el mismo será de forma virtual, presencial o bimodal con ambas posibilidades. El personal docente deberá presentarse el 9 de febrero con el calendario aprobado para el período común.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mónica Flores, Vocal por los Docentes Públicos ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó las fechas donde por mayoría se aprobó el calendario del ciclo lectivo 2021. Ante esto aseguró: «Fue la última sesión del año, en un año tan atípico y fue sumamente especial. Intentamos llevar adelante toda la discusión que se necesita en el consejo con todos los representantes, se aprobó sobre tablas y con mayoría el calendario escolar 2021».

Ante la consulta respecto a las fechas establecidas, Flores destacó que «La única localidad que empieza antes es el Chaltén, con presentación de docentes el 26 de enero y el 8 de febrero en inicio de clases y en el resto de la provincia la presentación de docentes el 9 de febrero y el inicio de ciclo el 1 de Marzo. Todavía no va a ser de manera presencial, eso fue lo que más se discutió en el consejo y tenemos una diferencia con el tema de días de licencia de días y que se consideren los 35 días para que no sea engorroso solicitarlos durante el año escolar».

Finalizando, Flores se refirió a la diferencia de los días de presentaciones y la necesidad del planteamiento de la toma de días por parte de los docentes.

Ante esto concluyó: «Siempre sucede lo mismo, cuando empieza el año se pierden esos días y es un derecho al trabajador. Más en el contexto que estamos, muchos docentes tienen familiares fuera de la provincia y eso también va a tener estas consecuencias al respecto. Más allá de fijar fechas y demás es un análisis que se va dando y siempre solicitamos decidir si habrá o no presencialidad , que es responsabilidad de la parte política, queremos la garantía de estar seguros tanto los docentes como los chicos».