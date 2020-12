Diputados presentan pedido de quita de las áreas petroleras a Sinopec

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El anuncio lo realizó el diputado provincial por SER Santa Cruz, José Luis Garrido, en declaraciones realizadas en el programa que conduce Ricardo Duarte, EL ULTIMO QUE APAGUE LA LUZ por radio San Jorge de Caleta Olivia. Cargó duramente contra el gobierno provincial que conduce Alicia Kirchner.

Garrido dijo que el próximo jueves se va a presentar sobre tablas en la ultima sesión del año de la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto que presentan los diputados de SER Santa Cruz con la firma de los diputados Hernan Elorrieta de la localidad de Las Heras hombre que representa a los trabajadores del petróleo en la cámara acompañados por el diputado Farias de Pico Truncado y el mismo Garrido de la capital provincial.

«Vamos a pedir la recesión de la concesión de las áreas de SINOPEC en la provincia de Santa Cruz, por el incumplimiento sistemático de la empresa con la provincia en dicho contrato», aseveró el legislador.

Agregó que «no va a ser un tema que vallamos a consensuar o buscar acuerdo para evitar esta discusión. Se acabaron los tiempos de mirar para otro lado y la verdad se buscaron todos los caminos posibles, la misma empresa SINOPEC se juntaron con la gobernadora, dijeron que iban a realizar inversiones, que no iban a ver despidos, que se iba a reactivar la industria y la verdad es que siempre vemos como se profundiza la crisis en el sector de los trabajadores», dijo.

Finalmente señaló que «los santacruceños no tenemos garantías de lo que va a suceder de aquí en mas, que ponemos los recursos naturales y que los trabajadores a esta altura del año deberían tener la tranquilidad de poder pasar las fiestas en paz y es un objetivo que la empresa no lo ha garantizado. Esperamos que este pedido sea apoyado por el resto de los legisladores y que se de el debate dentro de una discusión madura y responsable y vamos a ver quienes defienden los intereses de las empresas y de las multinacionales o quienes defienden los intereses de los trabajadores y de la provincia», declaró José Luis Garrido.