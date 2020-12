En conferencia de prensa Claudio Vidal aseveró que el Gobierno toma «una actitud cobarde» y defiende los intereses de Sinopec

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En una conferencia de prensa realizada este martes, el secretario general del Sindicato Petroleros, Claudio Vidal le pidió a funcionarios provinciales, en la previa de una reunión con la empresa Sinopec, que «no piensen en los intereses de la empresa estatal China, sino que piensen en los intereses de los que habitan esta provincia».

En su pedido, el dirigente petrolero agregó que «la provincia necesita de una operadora seria y responsable que explote los recursos en beneficio de toda la sociedad».

Para hoy está previsto un encuentro entre las autoridades de la empresa Sinopec, con

Funcionarios y diputados provinciales que conforman el Consejo hidrocarburífero, ministros , entre otros.

Vidal basó su pedido en la falta de compromiso de la operadora china con «un estado de abandono» en los yacimientos que explota en la provincia.

«Hay perdidas de más del 50 por ciento de la producción, después de ser la operadora más importante de la provincia, la pérdida de las reservas comprobadas que lamentablemente las están vaciando, la paralización de los pozos. De más de 6 mil pozos, tiene actualmente 1.100 pozos funcionando, la baja en la actividad, el daño en el medio ambiente y el constante avance, tratando de pisotear a los trabajadores, ni respetando sus derechos laborales», aseveró y confirmó que todas estas situaciones fueron presentadas en la justicia desde hace mucho tiempo presentando pruebas.

«La actividad petrolera genera en la provincia de Santa Cruz, la que mayor aporta conceptos de regalías. Regalias que distribuyen a los municipios para salarios de los empleados de toda la provincia, pero además regalias que deberían servir para salud y educación y superar esta difícil situación», dijo.

«Por eso acá debe prevalecer la responsabilidad y la decisión firme y terminar con la desidia de la operadora. Si fuera por nosotros, desde nuestro sector, Sinopec no estaría operando en Santa Cruz. Es injusto lo que hace y está yendo contra de los intereses de los santacruceños, por eso desde el Ejecutivo y la legislatura provincial tienen que tomar cartas en el asunto», manifestó.

En la conferencia, Vidal consideró además que «el gobierno toma una actitud cobarde ante la necesidad del pueblo de Santa Cruz. Hay que defender los derechos de los trabajadores que están en los yacimientos y no puede prevalecer los intereses de una operadora. Primero debe estar Santa Cruz, los trabajadores de toda la provincia y después vemos que intereses tiene la operadora China», dijo y aseveró que «dejen de dilatar esta situación. No sean irrespetuosos. Los santacruceños merecen vivir mejor».

Además sostuvo que «el Consejo Hidrocarburifero, creado por el sector político de toda la provincia, no dio resultado para nada».