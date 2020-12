Nota de Opinión: «la Planta de Osmosis no funciona…»

Facebook Twitter

Por Omar Latini

A casi 120 años del descubrimiento del petróleo que marco para siempre el cambio de actividad productiva y el crecimiento poblacional en nuestra zona, la solución de la provisión de agua sigue siendo una quimera.

Comenzó diciembre en Caleta Olivia y la esperanza se convirtió en desilusión, al corroborar que la planta de ósmosis tiene «problemas de diseño».

La excusa ya no es la línea de 133Kw que se robaron y no terminaron en el último Gobierno de Cristina, tampoco el «ajuste» de Macri que abandono la obra.

Recordemos que el Acueducto Jorge Carstens (Sarmiento-Comodoro-Rada Tilly-Caleta) prometía una duración de 100 años considerando un funcionamiento normal con una capacidad de 115 millones de litros por día, pero que entre otras «falencias» que lo perjudicaron desde 2004 se utilizó un material de caño precario e inservible en la zona. Sin protección catódica.

Ejercitemos la memoria, pues ante las primeras roturas de este Acueducto en 2003 vino la promesa de construcción del dique Los Monos hasta 2008 cuando abandonan el Proyecto pues por la crisis del campo rompen su alianza el ex presidente Néstor Kirchner y el entonces gobernador de Chubut Mario Das Neves. (El proyecto preveía el regadío de 24242 Ha de riego para la zona de Sarmiento). (https://desarrolloydefensa.blogspot.com/2008/01/proyecto-dique-los-monos-santa-cruz.html).

Como las roturas eran cada vez mas seguidas y los vecinos se volcaban a las calles y a las rutas a reclamar; en 2012 la Presidente Cristina Kirchner anunció la obra de repotenciación del acueducto Lago Muster – Cdro Rivadavia, y afirmaba que «permitirán abastecer el crecimiento poblacional de las ciudades involucradas para los próximos 20 años.»

Dicha obra aún no se concretó del lado de Chubut, y en Santa Cruz, se hizo gracias al histórico corte de ruta de 20 días en febrero de 2014 conocido como «días de sed (Tiempo Sur, 2/6/2013).

En Diciembre de 2017 objetamos el Proyecto Aqua de Macri-Costa-Carambia por la inviabilidad de la obra, en virtud de una cuenca castigada por el cambio de régimen de nieve y lluvias, por el uso discrecional de emprendimientos ganaderos y la industria petrolera del agua del Río Senguer. Al poco tiempo quedo claro que solo se trató de promesas de campaña electoral.

Por muchos años antes Repsol y después YPF, siguió «robando» – perdón…»captando» el agua dulce del codo del Río Senguer (con 24 bombas de captación en el tramo que ese río penetra en territorio de Santa Cruz) para llevarla hasta la Planta LH3 para recuperación secundaria de petróleo, a escasos 3Km de Las Heras sin pagar un peso por la misma, mientras los trabajadores petroleros y sus familias hasta hoy carecen de agua potable, a pesar de que la Legislación establece que debe priorizarse el agua para consumo humano.

Llamamos a todos los vecinos; y especialmente a los jóvenes del norte santacruceño y el sur de Chubut, a fortalecer lazos y organizarnos para defender este Derecho Humano esencial como es el acceso al agua potable, corriente y al saneamiento; evitando las consecuencias que esta situación trae sobre la SALUD.

Hoy los vecinos de Caleta Olivia, debemos estar al lado de los chubutenses enfrentando la embestida de la megaminería, que va a terminar contaminando el Río Chubut.

Recordemos que gracias a la lucha de más de 20 años de la Asamblea Ambiental de Esquel, todavía hoy el Rio Senguer trae agua no contaminada.

Cada vez hay menos fuentes de agua para la población, el Lago Coluel Huapi ha desaparecido de la misma manera que hasta mediados del siglo XX, la cuenca del Senguer desaguaba por el río Chico, que afluía hacia el río Chubut.

Por ello también debemos rechazar el Emprendimiento inmobiliario en la Playa denominada «Bajada de los Palitos» (sobre ruta 3 en los límites de Chubut-Santa Cruz), cuyos dueños han pedido a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) poder «pinchar» el caño del acueducto que trae agua a Caleta Olivia para abastecer a «600 lotes, 200 departamentos, un puerto, laguna interna, pileta climatizada con agua de mar».

Reclamamos la terminación de las dos cisternas de almacenamiento de agua, con una capacidad de almacenamiento de 5.000m3 cada una que se estaban construyendo en el límite de Ramón Santos, y que también fuera abandonada por SPSE.

Insistimos que la solución definitiva a la problemática del agua es la DECLARACION DE LA EMERGENCIA HIDRICA NACIONAL del Norte de Santa Cruz y Sur de Chubut y construcción del Acueducto de Lago Buenos Aires para las 11 localidades de la zona norte de Santa Cruz; con la expresa prohibición del uso de agua dulce y potable para la industria extractiva (petrolera y minera), lo cual traería alivio al abastecimiento de Comodoro y Rada Tilly.