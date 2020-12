Pérez Gallart votó en contra de «un Presupuesto que se financia con ajuste sobre trabajadores públicos»

Facebook Twitter

Río Gallegos

El diputado de Encuentro Ciudadano expuso una contundente y extensa argumentación que no pudo ser rebatida por el bloque oficialista. Banco Santa Cruz, ausencia del Estado en el desarrollo económico, Municipios aún más perjudicados y falta de Presupuesto para Mujeres, algunos de los puntos señalados

«El Presupuesto 2021 tiene que establecer la recuperación de los salarios y las partidas necesarias para el sistema de salud», adelantó semanas atrás el diputado Javier Pérez Gallart, quien además advertía una serie de puntos preocupantes en su análisis del Presupuesto presentado desde el gobierno de Alicia Kirchner.

«Finalmente votamos en contra del Presupuesto enviado por el Ejecutivo: es una Ley de Presupuesto de ajuste que no permite pensar en la posibilidad de una salida de la crisis que atravesamos en 2020», resumió el legislador de Encuentro Ciudadano tras la sesión. Dos puntos destacados: «se sigue sosteniendo el mal llamado aporte solidario que se les descuenta a los jubilados» y «el Presupuesto se está financiando, en parte, con la disminución de los salarios reales de los agentes públicos».

La exposición de Pérez Gallart fue la más detallada y argumentada en el recinto, que se extendió por alrededor de veinte minutos; de hecho, ningún diputado del Frente de Todos refutó ninguno de los puntos expuestos por el legislador de Encuentro Ciudadano: «Este Presupuesto tiene un exceso de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, una metodología que invalida el objeto del Presupuesto que es el del control de los representantes del pueblo de los gastos que realiza el Poder Ejecutivo. En definitiva es un presupuesto que no contiene instrumentos alguno que nos direccione a la salida de la crisis que vivimos y nos invite a construir una provincia con un horizonte productivo y con justicia social», remató.

A continuación, una síntesis de los puntos que observó el diputado de Encuentro Ciudadano:

CAÍDA EN EL SALARIO REAL DE LOS TRABAJADORES Y JUBILADOS: Lo mismo sucede con la pauta salarial, con una inflación proyectada en el presupuesto nacional del 29% y por diversos economistas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que recopila el Banco Central de la República Argentina prevé para el 2021 un IPC superior al 48 %, en personal sólo se estima un 21% que se ve disminuido por un lado con sólo con la inflación acumulada de 2020, y por otro, con mayor distribución de los ingresos de personal previstos en el presupuesto (esperamos que en salud y educación) y no en la nueva Agencia de Medios que se pretende crear y no responde a las necesidades de la provincia.

ESTADO AUSENTE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO: Este es un presupuesto del Estado prácticamente ausente en materia económica porque no propone ni el financiamiento ni el estímulo para el desarrollo de la economía. El gasto o inversión prevista para obras públicas a través del IDUV, Vialidad y UNEPOSC totalizan 3744 millones de pesos, esto es un 3,08 por ciento del presupuesto Provincial, obviamente nada tiene que ver la inversión prevista con las buenas intenciones enunciadas por la gobernadora. La realidad marca que se requieren créditos para la reactivación de las Pymes y el comercio de las localidades.

BANCO SANTA CRUZ: Cuál será el rol de nuestro Banco en este momento tan sensible y de fuerte impacto para nuestra economía regional. Hoy seguimos como convidados de piedra y haciéndonos los distraídos de los negocios y negociados de la familia Eskenazi, quienes con parte de las ganancias del Banco fugaron más de 100 millones de dólares de país, y mantienen un juicio contra la Argentina por más de tres mil millones de dólares. Y no colaboran mínimamente con la recuperación de la provincia. En el presupuesto ni siquiera está expresado el aporte de los dividendos que debería realizar el Banco.

NO ESTÁN CONTEMPLADAS LAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESARIAS: Qué va a pasar con el Plan Santa Cruz Protege y la Asistencia al Trabajador y Comercios. Nada dice el presupuesto. Los efectos socioeconómicos de la pandemia están lejos de concluir. Van a ser 41000 santacruceños que no reciban más el IFE, si no se cambia la decisión de no abonarlo más y serán 20392 quien no reciban más los ATP.

FALTA TOTAL DE TRANSPARENCIA EN PUNTOS CENTRALES: En cuanto a los ingresos estimados para el 2021 no están discriminados como en presupuestos anteriores. El detalle de los ingresos nacionales observando sólo la coparticipación federal, nada dice de ingresos FONAVI, bienes personales, la compensación de tarifas eléctricas, el financiamiento Educativo que tendrá un incremento considerable para el próximo año. Tampoco discrimina sobre la regalías de gas y petróleo, lo que sí se discriminaba en presupuestos anteriores, siendo una herramienta útil para contrastar con los niveles de producción. Menos aún se informa sobre los cánones mineros, uso del agua pública por sector entre otras omisiones.

TOMA DE DEUDA SIN LÍMITE NI CONTROL: Nuevamente autorizamos a endeudarnos sin monto, y en su caso la Cámara de Diputados renuncia a su función constitucional de autorizar cada endeudamiento.

ES UN PRESUPUESTO CENTRALISTA QUE PERJUDICA A LOS MUNICIPIOS (Y SEGUIMOS SIN DISCUTIR UNA NUEVA LEY DE COPARTICIPACIÓN): Es un presupuesto absolutamente centralista porque no existe un mecanismo de coparticipación que distribuya adecuadamente los recursos totales de la Provincia entre el gobierno provincial y los municipios. En cuanto a la coparticipación provincial, se prevé en términos reales una caída de aproximadamente un 30%, ya que se ha presupuestado solo un 11 por ciento más que el presupuesto anterior. Esto genera menor autonomía o mayor dependencia del Estado provincial conforme los anticipos que se pueden otorgar a municipios.

ES PREOCUPANTE PARA SANTA CRUZ LA ÚLTIMA FIRMA DEL ‘PACTO FISCAL’: que impide a la provincia seguir adelante con los reclamos ante la Corte Suprema por la derogación del Fondo Soja y de la deuda histórica del 15 por ciento detraído a las provincias para destinarlo al ANSES, sabemos que provincias que en su momento se animaron a plantear sus derechos en la CSJN como Córdoba, San Luis y Santa Fe han logrado hacerse de esta deuda histórica.

A CAMBIO SE PERMITE AUMENTAR LOS INGRESOS BRUTOS: ¿a quién le vamos a aumentar? ¿a las mineras, que tienen un régimen de privilegio de la época menemista, jamás denunciado por la provincia? ¿A los comercios que con excepción de farmacias y supermercados han tenido una caída drástica en sus ingresos?

NO DETALLA LAS PARTIDAS QUE LA LEY EXIGE PARA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y MUJERES: esta ausencia en el Presupuesto ya se vio en años anteriores y es inadmisible. No está especificado el presupuesto para la protección integral de niños, niñas y adolescentes; como tampoco para la protección integral de las mujeres. Son dos campos de atención muy sensibles que están fijados por ley.

ESTE AÑO FUE PENOSO EN MATERIA PETROLERA: Y no se les exige a las petroleras un plan agresivo de exploración y explotación. Vemos por otro lado el crecimiento presupuestario del Instituto de Energía, que con la mitad de gasto de personal, todos estos años ha ido atrás de los problemas causados en actividad hidrocarburífera, sin demostrar acciones de control necesarias, por ejemplo, para rescindir el contrato con Sinopec, incumplidora serial de sus obligaciones de las cuales en su mayoría este ente se entera por el gremio de petroleros y no por ser quienes controlan la actividad. Al tiempo que fue grave la manera en que se enfrentó la situación desde el Instituto de Energía, que es premiado con la duplicación de su presupuesto para el año que viene pero bueno sería que lo mismo pasara con los resultados de sus decisiones en favor de la provincia.