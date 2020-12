Exigen que «Cerro Moro debe parar el cambio de turno hasta que no quede ningún caso positivo en el yacimiento»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Los compañeros de Cerro Moro que están de franco fueron citados para hacerse los hisopados el día lunes pasados, quienes den como resultado negativo tiene que ir a trabajar para garantizar el cambio de turno este miércoles y jueves lo que de por si ya es un abandono de parte de la comisión de AOMA», solicitaron desde la Agrupación 27 de Julio de AOMA.

El comunicado indica que «mientras se planea y cita a los compañeros para arribar a el yacimiento, no dejan de aparecer casos positivos y agrandar la cantidad de compañeros/as en aislamiento, se paso en el turno de no tener ningún caso a tener 7 positivos, pero no por prevención de la empresa para los trabajadores del yacimiento sino por que se les debía hacer un pcr a los compañeros que se debían retirar a otras provincias, o sea que la cosa fue casual, NO EXISTE MONITOREO DE LA SALUD DE LOS Y LAS COMPAÑERAS, luego se hisopo a una tercera parte de la población trabajadora dando por sentado que con eso bastaba, sino fuese que intervinieron otros gremios como UOCRA no se llegaría a la decisión de hisopar a todo el personal».

Agregan que «de los nuevos test resultaron un total de 25 positivos y más de 300 aislados, entre ellos los del catering, quienes sirven la comida y los que están en la bacha, todo esto en un contexto de semi paralización de las actividades en el yacimiento, situación que llevó la falta de interés por la salud de las obreras y obreros mineros».

«Es tal el desinterés que después del fallecimiento de un compañero por covid 19, se sigue adelante con normalidad un cambio de turno, repitiendo la historia reciente de otras mineras que acumulan cientos de casos positivos y que por falta de previsión mantienen aún compañeros aislados en sus instalaciones».

Sostienen además que «la política que se lleva adelante con respecto a la salud de las y los mineros deben cambiar para no seguir lamentando perdidas humanas, de mineros o familiares».

«El estado es responsable de esta situación pero también lo es la empresa como la dirección sindical de AOMA que permiten que sus ganancias valgan más que nuestras vidas.

Sostenemos desde la Agrupación 27 de julio que todo yacimiento con casos positivos debe parar».

En este caso Cerro Moro debe parar el cambio de turno hasta que no quede ningún caso positivo en el yacimiento ni contactos estrechos.

Que deben bajar a todo el personal negativo.

Sanear las instalaciones.

Hisopar al subir y al bajar los compañeros.

Entregar los resultados de los test a los y las compañeras

Respetar los protocolos y mejorarlos con participación de los trabajadores reunidos y electos en comités de salud

La salud es primero, segundo la salud de las familias

Nuestras vidas valen más que sus ganancias