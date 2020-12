Pérez Gallart: «El Presupuesto 2021 tiene que establecer la recuperación de los salarios y las partidas necesarias para el sistema de salud»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Así lo adelantó el diputado de Encuentro Ciudadano de cara a la votación del Presupuesto Provincial 2021 la próxima semana. Llamó la atención sobre «la autorización de deuda sin monto límite, la discrecionalidad para reasignar partidas y la falta de presupuesto específico para Niñez y Mujeres». Subrayó «la deuda histórica de las autonomías municipales»

«Desde la banca de Encuentro Ciudadano consideramos que la consigna tiene que ser la de trabajar para un presupuesto de recuperación de esta crisis que vivimos en 2020», planteó el diputado Javier Pérez Gallart ante la votación del Presupuesto Provincial 2021, que será tratado en la Legislatura Provincial el próximo jueves 10 de diciembre.

«Un punto fundamental y para nosotros innegociable es que el Presupuesto del año que viene tiene que establecer la recuperación de los salarios estatales», planteó el legislador. «Para que eso suceda se deben prever las partidas para aumentos salariales a los agentes del sector público, tanto activos como pasivos, que en los últimos años perdieron al menos un 40 por ciento del poder de compra al quedar absolutamente rezagados respecto de los índices de inflación», detalló.

Otro punto central para el diputado es «que se prevean y garanticen las partidas necesarias para la altísima demanda que seguirá requiriendo el sistema de salud el año próximo. Esta es una prioridad que debe estar presupuestada y para eso el gobierno debe escuchar de una buena vez lo que tienen para decir y aportar los trabajadores de los distintos sectores que conforman nuestro sistema de salud».

Presupuesto

Pérez Gallart advirtió que «en el presupuesto el gobierno pide autorización para tomar deuda pero no informa el monto límite que el gobierno pretende tomar». Señaló que «es la segunda vez consecutiva que el Ejecutivo plantea la toma de deuda sin establecer límites ni destino y es un punto que venimos objetando desde nuestra banca».

Cabe recordar que en mayo de este año la mayoría oficialista de la Legislatura aprobó una ley de endeudamiento solicitada por el Poder Ejecutivo. «No avalamos un endeudamiento sin límite ni destino claros», argumentó Pérez Gallart al momento de dar su voto negativo.

En relación a este punto, el diputado señaló que «existe el riesgo de que el Presupuesto votado termine siendo desvirtuado por la facultad que se le otorga al Ejecutivo para la reasignación de partidas presupuestarias». «Una manera de cotejar lo presupuestado con lo efectivamente realizado es a través de la presentación de los Presupuestos Ejecutados que el gobierno tiene que presentar cada tres meses: en este punto tenemos que llamar la atención en que el gobierno presentó las ejecuciones presupuestarias sólo hasta el mes de junio», observó.

Respecto de la reasignación de presupuestos, este año se amplió la facultad el Ejecutivo para realizar ampliaciones de presupuestos, contrataciones y compras directas. Esto fue posible por la Emergencia Sanitaria establecida desde la irrupción de la pandemia. «Que se haya facultado a los ministros a tener un manejo más directo e inmediato de los presupuestos no significa que no tengan que rendir cuentas. Por eso presentamos dos pedidos de acceso a la información pública el pasado 18 de noviembre, uno en el Ministerio de Salud y otro en Economía», recordó Pérez Gallart.

«El presupuesto no detalla las partidas que la ley exige para niñez, adolescencia y mujeres»

Desde Encuentro Ciudadano señalaron que «esta ausencia en el Presupuesto ya se vio en años anteriores y es inadmisible». «No está especificado el presupuesto para la protección integral de niños, niñas y adolescentes; como tampoco para la protección integral de las mujeres. Son dos campos de atención muy sensibles que están fijados por ley», observó el legislador.

La Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (N° 3062) establece «la ejecución de una partida específica, representada por un porcentaje del Presupuesto General de la Provincia de carácter intangible, que en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores». Además crea «el Fondo Provincial para la Niñez y la Adolescencia». Por su parte, el diputado señaló que «la Ley de Protección integral de las mujeres (N° 3201) también establece una serie de puntos en relación al presupuesto que no están desagregados ni detallados en el Presupuesto 2021».

«La falta de autonomía de los municipios es la historia de nunca acabar»

Para finalizar, el diputado recordó que «la gobernadora Alicia Kirchner prometió discutir una nueva Ley de Coparticipación provincial a comienzos de 2019».

«Este año estuvo atravesado por la pandemia, es cierto, pero lo concreto es que el partido de gobierno nunca abrió la discusión de una nueva ley en la Legislatura, que es el ámbito en el que corresponde hacerlo. Desde la banca de Encuentro Ciudadano presentamos un proyecto de ley de coparticipación en marzo, en la que fue la primera sesión de mi mandato», recordó Pérez Gallart.

Para el diputado «el año que viene tiene que ser el año de la sanción de una nueva ley». «Desde Encuentro Ciudadano vamos a pelear por una ley que dé verdadera autonomía a los municipios. Tenemos que terminar con la práctica discrecional del gobierno provincial, que le quita capacidad a los municipios de gestionarse en función de los intereses de sus comunidades», finalizó.