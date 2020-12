José Avellaneda: «Cotillo está confundido, el aguinaldo se paga en diciembre porque en enero llegan los Reyes Magos»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Las declaraciones a medios periodísticos del Intendente Fernando Cotillo, en las cuales manifestó, que el aguinaldo de los empleados municipales de Caleta Olivia, podría abonarse a partir de enero de 2021, cayeron como balde de agua fría.

Había expectativa entre los municipales caletenses, que además de iniciarse la discusión por la recomposición salarial 2020, el pago del aguinaldo fuera durante el mes de diciembre y de manera y completo.

Pero tras los dichos de Cotillo, el clima entre los munis esta caldeado. El referente municipal José Avellaneda fue consultado acerca de este tema y señaló que «es muy complicada la situación que atraviesan hoy muchas compañeras y compañeros municipales, somos el único sector que no percibió la ayuda escolar 2020, seguimos cobrando fuera de los plazos de ley, no discutimos aun pauta salarial y encima el Intendente sin despeinarse ni ponerse colorado dice que el aguinaldo va a ver en enero como lo paga. Realmente es una tomada de pelo».

José Avellaneda añadió que «no desconocemos el contexto en el cual vivimos, pero también hay que ver, como están viviendo muchas familias municipales, sin poder cubrir necesidades básicas, con graves problemas para sostener una vida digna, con una canasta familiar inalcanzable, sin mejora salarial, escuchar estas palabras del Intendente, obviamente que genera gran preocupación e incertidumbre entre las compañeras y compañeros, es necesario que sea realicen las gestiones necesarias para no dilatar esta situación».

«Esperamos novedades en los próximos días, tanto sobre la discusión de recomposición salarial como lo del aguinaldo. Creo que el Intendente Cotillo está confundido, el aguinaldo se paga en diciembre, en enero llegan los Reyes Magos», aseveró José Avellaneda.