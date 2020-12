Insólito: «Me golpearon como a un perro», declaró el subgerente de SPSE detenido por ir a buscar una válvula a «Ramón Santos»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Diego Flores, subgerente de saneamiento de SPSE fue arrestado hoy en Ramón Santos, cuando fue en busca de un repuesto de cañería para la red de agua del barrio Bicentenario.

Fue trasladado esposado, al hospital zonal y a la Comisaría Cuarta. Acusó a un subcomisario de golpearlo y maltratarlo.

En horas de la tarde de hoy, el subgente de saneamiento de SPSE fue a Ramón Santos. Allí personal de la cooperativa de Comodoro pasó de un vehículo a otro una válvula para instalaciones de agua.

El repuesto, debía ser utilizado en la obra de la red de agua del barrio Bicentenario. Sin embargo, personal policial decidió detener al funcionario, que es trabajador esencial.

«Me pegaron todos lados. Lo único que fui a hacer es buscar la cañería que necesitamos para el Bicentenario. El subcomisario Sandoval no lo entendió. El subcomisario Alarcón ya nos había autorizado a pasar, pero a él se le ocurrió que me tenía que pegar, golpear y tirarme en el piso de una oficina como a un perro», expresó al salir del hospital, a donde llegó esposado esta tarde y continuaba en el mismo estado antes de ser trasladado a la Comisaría Cuarta.

«Caleta Olivia tiene que despertar, porque esto se tiene que terminar. Se ve que no se puede pasar materiales. No me tomaron como un funcionario, por lo visto soy un delincuente», enfatizó.

Su hermano, Julio Flores, fue hasta el paso interprovincial al ser notificado por un acompañante de Diego. Al llegar, esa persona había registrado en video cómo fue el procedimiento. «Estoy re caliente», afirmó.

Asimismo, relató que cuando arribaron al hospital, los tres agentes que lo trasladaron intentaron ingresarlo por la guardia, pero que no se los permitieron.

«Lo sacaron por la vereda, esposado como si fuera un delincuente, para meterlo por la puerta principal. Lo trajeron acá, a exponerlo al Covid», dijo.

Julio está indignado y aseguró que «mi hermano pasó muchas veces a Comodoro a comprar materiales para solucionar problemas de la ciudad. Ahora ni siquiera pasó el límite de la provincia. Pero lo trataron como un criminal. Esto está muy mal», culminó.

Esta noche, Diego Flores fue liberado y se anunció que su abogada presentará una denuncia mañana en la justicia. (Fuente: elcaletense.net)