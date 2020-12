ASPO: La Comisión de Fomento adhirió al decreto del ejecutivo Nacional y Provincial

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Se informa a la comunidad que, a partir del día 30 de noviembre y hasta el 20 de diciembre, esta Comisión de Fomento se adhiere al DNU N° 956/20 del Poder Ejecutivo Nacional y al Decreto 1345/20 de la Provincia de Santa Cruz, mediante los cuales se declara la continuidad del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) aplicable a todas las localidades que integran el Departamento Deseado de la Provincia de Santa Cruz.

Estableciéndose que durante la vigencia del ASPO las personas deberán permanecer en sus residencias habituales, la circulación debe ser restringida al máximo, haciéndola solo en casos necesarios y dentro de los horarios establecidos y de acuerdo a la terminación de su DNI. Cuando se dirijan a la ciudad de Caleta Olivia.

Establecese que, en beneficio de la salud y bienestar psicofísico de las personas, se permitirán las salidas en carácter de esparcimiento en horario diurno, con una duración máxima de 60 minutos y a una distancia no mayor a los 500 metros de su domicilio, guardándose un distanciamiento entre personas de 2 metros.

En ningún caso se podrán realizar aglomeraciones o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria.

Para las salidas es obligatorio el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero.

Se deja establecido que en ningún caso podrá utilizarse para la salida de esparcimiento plazas, parques, circuitos y/o paseos públicos existentes en la localidad.

Prohíbase en su totalidad los eventos públicos y privados sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas.

Prohíbase reuniones familiares y/o sociales.-

Asimismo, destacaron: «Vecino de Cañadón hoy en nuestra población contamos con 22 casos activos, debido a las reuniones familiares, por compartir un mate, por no usar barbijo y por no lavarse las manos. Respetemos las medidas preventivas ante el virus Covid-19.

Respetemos la vida. Seamos Responsables».