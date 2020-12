En formato virtual: culminó el VIII Festival de Aves Playeras alcanzando a más de 80.000 personas

Facebook Twitter

Río Gallegos

El VIII Festival de Aves Playeras de Río Gallegos, en su primera edición en formato virtual debido al contexto pandémico, culminó ayer con un gran éxito de convocatoria, que alcanzó a través de las redes sociales a 81.651 personas.

La octava edición del Festival de Aves Playeras se desarrolló entre el 16 y 30 de noviembre y se realiza anualmente desde 2012 como una propuesta conjunta organizada por la UNPA-UARG, la Asociación Ambiente Sur y la Municipalidad de Río Gallegos a través de la Agencia Ambiental Municipal, instituciones a las que este año se sumaron la Dirección Provincial de Áreas Protegidas del Consejo Agrario Provincial y la Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz.

Las propuestas artístico-culturales y de sensibilización y educación ambiental, que se realizaron en formato íntegramente virtual por las redes sociales del Festival y de las organizaciones convocantes, llegaron a 81.651 personas, de las cuales 74.717 lo hicieron a través de Facebook y 6934 mediante Instagram.

Silvia Ferrari, docente-investigadora de la UNPA-UARG, expresó que «la realización del Festival este año fue un desafío para todos; tuvimos que evaluar si lo hacíamos o no en modo virtual. Entre todos los organizadores, decidimos hacerlo en esta nueva versión y creo que fue un éxito, porque se sumó mucha gente entusiasta de la comunidad, músicos que mandaron sus aportes, personas que participaron de las charlas, de la obra de teatro infantil y de las distintas opciones que ofrecimos. Nos sentimos muy contentos desde la organización porque el Festival no se suspendió, fue un año más para sensibilizar sobre las aves playeras y su ambiente y porque estuvimos presentes en medio de esta zozobra mundial para tratar de llevar un poco de alegría a los hogares».

Evaluación

El Lic. Germán Montero, Director Ejecutivo de la Asociación Ambiente Sur, coincidió con la evaluación del resto de los organizadores sobre esta edición del Festival de Aves Playeras: «estoy sumamente satisfecho, indicó. La realización virtual del Festival superó nuestras expectativas, con el impacto que ha tenido en el número de personas que participaron y con el plus de que la virtualidad no ha sido un obstáculo sino una oportunidad para sumar gente de otros lugares y de Río Gallegos, que en otros momentos no hubiera participado por los horarios de las actividades pero que al quedar todo guardado en línea, lo pueden ver cuando tienen disponibilidad. Celebro además el trabajo conjunto entre las cinco organizaciones que lo llevamos adelante. Esto es un camino que inicia una articulación entre todos».

Por su parte, Yamile Cortes, Jefa de Departamento de la Agencia Ambiental Municipal, manifestó que «el Festival me pareció muy lindo, variado en su oferta de actividades y tengo una visión muy positiva respecto a que se hayan sumado a la organización el Consejo Agrario y la Secretaría de Ambiente Provincial».

Lorena Martínez, Ingeniera en Recursos Naturales Renovables de la Dirección Provincial de Áreas Protegidas del C.A.P., agradeció que la institución que representa haya podido participar de la organización en este formato particular, con una variedad de propuestas para todas las edades y con gran repercusión en diferentes lugares por el desarrollo virtual, concluyendo que «el balance es muy positivo y ya estamos pensando en el próximo». Fabián Tejerizo, de la misma institución, agregó: «me quedo con la alegría de saber que contamos con un equipo sólido que, más allá de las circunstancias, está dispuesto a seguir realizando acciones que sumen a la conservación y a la sensibilización ambiental».

Gabriela Mancilla, del área de Educación Ambiental de la Secretaría de Estado de Ambiente Provincial, destacó: «Nos alegra haber sido parte de la Comisión Organizadora del Festival, fue un gran desafío hacerlo de modo virtual pero tuvo excelentes propuestas que permitieron brindar información y transmitir por qué son importantes las aves playeras y su visita al Estuario del río Gallegos. Quiero resaltar que todas las actividades fueron gratuitas y transmitidas por las redes sociales. En este marco, quiero agradecer a Canal 9 por difundir extractos del documental «Viajeros» para que tenga aún más alcance. Desde la Secretaría, consideramos que la buena organización y el trabajo en equipo con diferentes entidades enriqueció al Festival y la participación del público lo hizo posible. Esperamos colaborar en las próximas ediciones».

Los Festivales realizados en los sitios que utilizan las aves playeras para sus viajes continentales constituyen una forma de sensibilizar a la población local respecto de su presencia y la importancia de la conservación de estas áreas naturales, con la comprensión de que el hombre y la naturaleza están íntimamente vinculados ya que estas aves son indicadoras de un ambiente saludable. La realización del VIII Festival de Aves Playeras de Río Gallegos fue posible por el apoyo de la ONG Manomet, en el marco del Proyecto Coaliciones, ejecutado por Ambiente Sur, y del Proyecto «Conservación de Dos Especies Focales de Aves Playeras Migratorias en Patagonia Sur, Argentina: Conectando Comunidades a través de Reservas Naturales Urbanas, Educación Ambiental y Participación Ciudadana», Fase III, financiado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU., en aplicación de la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales de ese país.

Aves playeras en el Estuario del río Gallegos

Las planicies costeras del Estuario local son el hábitat natural de muchas especies de aves playeras, algunas de las cuales son residentes y se reproducen en la zona.

Otras, hacen aquí su escala durante sus increíbles migraciones anuales, cuando unen Tierra del Fuego con el Ártico o viceversa, siendo además uno de los grupos de aves más amenazados.

Es posible, según la estación del año, avistar en nuestro estuario distintas especies de aves playeras, para quienes estos humedales son lugares de descanso y alimentación fundamentales para su supervivencia. Entre ellas, encontramos a las migratorias continentales o neárticas, como el Playerito Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis), el Playero Trinador (Numenius phaeopus), la Becasa de Mar (Limosa haemastica), el Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) y a las patagónicas: el Ostrero Austral (Haematopus leucopodus), el Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus) y el Chorlito Ceniciento (Pluvianellus socialis).

Las aves playeras están adaptadas a las condiciones más extremas de la naturaleza. Sin embargo, no siempre logran ajustarse a los cambios en sus hábitats inducidos por el ser humano a lo largo de sus viajes migratorios. A nivel mundial, las aves playeras están experimentando uno de los descensos poblacionales más dramáticos de cualquier grupo de aves en todo el mundo, por lo que se torna urgente el trabajo por su conservación. En virtud de ese trabajo es que este año se sumaron nuevas instituciones a la Comisión Organizadora del VIII Festival, involucrando cada vez más actores en la lucha por la conservación, ya que la misma es una tarea de todos.