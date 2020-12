Sindicato de Prensa pide a los medios gráficos de Río Gallegos que cuiden la salud de los trabajadores

Facebook Twitter

Río Gallegos

«Se lo exigimos a los propietarios de los diarios Tiempo Sur y La Opinión Austral: no están dadas las condiciones para que las redacciones vuelvan a trabajar de manera presencial», señalan desde SiPren SC

El SiPren SC advierte que frente a la nueva disposición de Distanciamiento Social (DISPO) y a cuenta de lo ya ocurrido con el desborde del sistema sanitario provincial, los trabajadores y trabajadoras no deben asistir a las redacciones -sean digitales o edición papel- y continuar el trabajo en sus respectivos domicilios ante el obvio peligro de contagio, que se agrava y puede ser mortal en personas que integran los grupos de riesgo con enfermedades preexistentes, o comparten la vivienda con personas vulnerables.

La vida de los trabajadores y trabajadoras de prensa vale más que las ganancias de las empresas.

En Río Gallegos pasamos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y viceversa. Avances y retrocesos decretados por el Gobierno Provincial cuando los casos de contagios desbordaron el sistema sanitario público y privado, como nunca antes.

Un panorama que no mejora hasta tanto se ponga en marcha un plan nacional de vacunación que, en palabras del presidente de la Nación Alberto Fernández, comenzará en enero del 2021 y para fines de febrero prevé que haya sido aplicada en sus dos dosis a unas 13 millones de personas, con lo cual la población más expuesta y vulnerable ante el COVID-19 estarán más protegidos ante una posible segunda ola de contagios en otoño.

Hasta el momento las medidas preventivas siguen siendo las mismas que a comienzos de la pandemia: distancia social de dos metros, lavado frecuente de manos y el uso correcto del cubrebocas.

En cuanto al ámbito laboral, la responsabilidad de las empresas es primordial: recordemos que tanto en Tiempo Sur como La Opinión Austral se presentaron casos positivos de Covid-19, registrados justamente en momentos en que Río Gallegos estaba en fase de ASPO, lo que afectó a los trabajadores y trabajadoras de prensa, como también a sus grupos familiares.