Lo reconoció el Ministro de Salud: «la situación epidemiológica en Zona Norte, es preocupante»

Río Gallegos

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente correspondiente a esta jornada, Claudio García, titular de la Cartera, se refirió a las nuevas disposiciones que establecen tanto el Decreto Nacional como Provincial, en cuanto a la situación puntal de las localidades de Santa Cruz.

Además puso de manifiesto que se deben extremar los cuidados y las medidas de bioseguridad. Las fiestas de fin de año, fue otro de los temas que abordó el ministro.

En el inicio del reporte diario, el Ministro de Salud y Ambiente, expuso detalles de la situación epidemiológica por el COVID – 19 en la provincia de Santa Cruz.

En ese marco, se refirió en primera instancia de los recientes Decretos Nacional y Provincial, en el cual se determinó que dentro de Santa Cruz pasen al nivel de ASPO, todas las localidades comprendidas en el departamento Deseado.

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio: «Es así que las localidades de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras y toda la zona de influencia de dicho departamento, actualmente se encuentra en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio» remarcó. Asimismo indicó que esta decisión obedece, «básicamente a los indicadores epidemiológicos, generados desde nuestra Área de Epidemiología en forma conjunta con el Ministerio de Salud de Nación, que determinan que la curva de casos, viene progresando en estas localidades y va en franco aumento». «Esto hace que sea necesario establecer medidas de tipo restrictiva para evitar una mayor cantidad de casos y poner en mayor estrés al sistema sanitario», agregó.

En ese sentido, García manifestó que «la situación epidemiológica en la Zona Norte de la provincia, es preocupante debido a que Caleta Olivia, el lugar que es principalmente de derivación en esa Zona, se encuentra con niveles elevados de ocupación tanto en clínica médica como terapia intensiva». «Lo que hace que toda la cadena sobre la cual se produce la derivación desde el resto de las localidades, lógicamente se vea repercutida», enfatizó.

DISPO con restricciones: Río Gallegos y El Calafate

En cuanto a la medida adoptada por Nación y posteriormente refrendada por el Gobierno de Santa Cruz a través de un nuevo decreto, indicó que también determina que algunas localidades de la provincia, salgan del ASPO. Se trata de las localidades de Río Gallegos y El Calafate.

«Anteriormente estuvieron incluidas en ASPO pero que actualmente pasan a estar dentro del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio o DISPO. En el caso de estas dos localidades estamos hablando que son DISPO con restricciones porque básicamente la cuestión epidemiológica, si bien presenta una leve mejoría, la circulación comunitaria del virus sigue existiendo y el estrés del sistema de salud está sobrecargado», subrayó.

Leve mejoría – Mantener los cuidados

«Nosotros lo que queremos plantear puntualmente es que si bien la situación epidemiológica ha cambiado y existe una leve mejoría en el sistema en cuanto a la cantidad de casos y también en relación a los porcentajes de internación, los cuidados no deben ser dejados de lado. Tenemos que estar como siempre, muy atentos a todas las circunstancias e indicaciones que se vienen dando desde el Estado Provincial, y cumplir las medidas de bioseguridad como cuando estaban en Aislamiento porque si bien la situación presenta una leve mejoría, las posibilidad de empeorar pueden darse», explicó. A su vez, expresó que se viene trabajando fuertemente todos estos días, de tal modo que a fin de año en la provincia de Santa Cruz se tenga la menor tasa de contagios posibles y de alguna manera se pueda tener alguna interacción con la familia para las fiestas.

«Trabajar fuertemente en esta instancia, es actuar preventivamente para que no tengamos mayores brotes y cantidad de contagios, y un sistema de salud estresado como el que tenemos en la actualidad», recalcó.

Fiestas de fin de año

En ese contexto, sostuvo que si bien las localidades de Río Gallegos y El Calafate salieron del ASPO, se deben extremar los cuidados, las cuestiones de tipo preventiva, cumplir el distanciamiento como corresponde, y evitar las reuniones sociales con grandes cantidades de personas y las reuniones familiares que pueden ser un foco de contagios porque la idea es ir preparándonos para fin de año.

«Si los indicadores epidemiológicos lo permiten se podrían tomar ciertas decisiones en lo que se refiere a la posibilidad de poder juntarnos en Navidad o Año Nuevo, siempre cumpliendo ciertos requisitos y condicionamientos que se impulsaran desde el Área de Salud», resaltó.

Las demás localidades

En otra parte del mensaje diario, el ministro García focalizó su atención en el resto de las localidades de Santa Cruz, destacando que las mismas continúan en DISPO común.

«Si bien hay muy pocas localidades que no tengan casos, lo cierto es que prácticamente la totalidad de las localidades tienen casos activos, existe nivel de contagio. Por más que el nivel sea pequeño, está. Por lo cual, los cuidados rigen no solo para las localidades con ASPO sino también para las que están en DISPO restringida y en DISPO común», detalló.

«Toda la provincia se encuentra en este momento afectada a alguna de las determinaciones que se generan desde el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz o desde el Gobierno Nacional. Las restricciones existen y tenemos que tener en cuenta los cuidados», consideró.

Además instó a extremar los cuidados y actuar de modo preventivo, no olvidar el uso del tapaboca; la higiene de las manos; el distanciamiento; y la ventilación de los distintos lugares donde hay movimiento de gente. «Extrememos los cuidados para que no tengamos que seguir lamentando internaciones como así también la pérdida de vidas humanas», concluyó.