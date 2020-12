El COE de El Calafate solicitó a provincia reactivación turística y actos de colación presenciales

Facebook Twitter

El Calafate

Con la rúbrica de los profesionales médicos y demás integrantes del COE de El Calafate, se elevó a la gobernadora una nota para solicitar la reanudación del turismo en línea con lo planteado por Javier Belloni días atrás.



Los doctores Osvaldo Cordano -director ejecutivo del SAMIC-, Diego Grimaldi -director de la UCSF Dr. Formenti-, Rodrigo Sabio, Oscar Bellini; la senadora nacional, Ana María Ianni; el diputado por el pueblo, Juan Manuel Miñones; y el diputado por distrito, Jorge Arabel, firmaron la misiva dirigida a la gobernadora, Alicia Kirchner.

En ella solicitaron la reactivación del turismo y la realización de actos de colación para niños de 5 años, estudiantes de 7mo grado, 5to y 6to año de secundario.

A continuación, el contenido de la nota:

Este Consejo Asesor Interinstitucional viene trabajando en conjunto desde hace casi 9 meses en pos de tomar las mejores decisiones posibles ante la pandemia, para el cuidado y fortalecimiento de nuestra comunidad.

En este sentido, determinada hace pocas horas por la decisión del Presidente de la Nación y avalada por usted, el criterio de DISPO para la ciudad de El Calafate, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra disconformidad ante las medidas que han resuelto para el sector turístico, que es la actividad económica primaria que alimenta la vida de nuestra gente. Se vuelve contradictorio lograr cierto equilibrio en cuanto la situación epidemiológica y volvernos más restrictivos en cuanto a la habilitación del turismo.

Estamos convencidos que luego de todo este tiempo de llevar a la práctica los protocolos sanitarios, teniendo presente el cumplimiento de las normas de bioseguridad, y sostener y velar por la responsabilidad individual de los ciudadanos y ciudadanas, nos encontramos en condiciones de avanzar y bregar juntos, no sólo por el desarrollo económico del pueblo, sino también por el fortalecimiento de la salud física y emocional de nuestra gente que necesita sentirse activa, productiva y no restringida en sus actividades.

Por este motivo, este Consejo Asesor acompaña el pedido del señor Intendente, que no es más que replicar el pedido de la comunidad, en cuanto se autorice la reapertura del turismo lo antes posible, sin pruebas piloto ni postergaciones que impidan la puesta en práctica de los protocolos, bajo la estricta observancia de las autoridades competentes.

Y en este sentido, también es oportuno recomendar que la exigencia del pcr negativo para cualquier turista que llegue a nuestra provincia o circule de forma interprovincial, lejos de garantizar la no portación del virus, incurre en un gasto económico para la/s personas que viajan, que nos pone en desventaja ante otros destinos que no lo tienen como requisito y que al igual que nosotros sostienen que el cumplimiento de los protocolos nos permitirá actuar frente a futuros casos positivos, como ya lo hemos hecho desde el inicio de la llegada del covid 19 a nuestra provincia.

Por lo expuesto, y sabiendo que podemos confiar en seguir trabajando en conjunto para sortear juntos la salida de esta situación sanitaria y escuchando las inquietudes de los vecinos, también queremos hacerle llegar la solicitud de evaluar la posibilidad de permitir en nuestra localidad que los alumnos y alumnas que egresan de sala de 5 años, 7mo grado y 5to o 6to año del secundario, puedan reencontrarse en un último acto de fin de curso.

La propuesta es que pueda diseñarse un protocolo especial que cuide el cumplimiento de las normas de bioseguridad, estableciendo un cupo máximo de personas a encontrarse en un espacio amplio, que les permita cumplir con el objetivo de celebrar juntos el cierre de su etapa educativa.

Lo anteriormente expuesto ante usted es simplemente transmitir nuestra voluntad de trabajar en conjunto y poder avanzar como ya lo expresamos en pos de cuidarnos y prepararnos para vivir juntos la salida de esta situación que angustia hace meses y a la cual debemos sortear con mensajes y decisiones de esperanza, ya que el día después es posible y está cerca.