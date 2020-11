No habrá actos de egresos de manera presencial en Santa Cruz

Facebook Twitter

Río Gallegos

Ante la situación sin precedentes que atraviesa el país y la provincia, con ciudades que están en DISPO y otras que se encuentran en ASPO especialmente las localidades más grandes como Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, las cuales se encuentran en una situación muy compleja desde el Ministerio de Salud y Ambiente indican que tras haber evaluado de manera articulada con el Consejo Provincial de Educación y tras haber tenido en cuenta la situación epidemiológica en la provincia la actividad de colación de grado de manera presencial en los establecimientos educativos, no podrá realizarse.



Al respecto el secretario de Estado de Políticas Sanitarias, Ignacio Suárez Moré expresó que luego de evaluar todos los protocolos existentes tanto desde el Estado Nacional como desde el Provincial «entendemos que realizar este tipo de actividad podría iniciar un rebrote y no estamos queriendo tenerlo».

Asimismo destacó que si bien los niños son los que menos probabilidad de mortalidad tienen ante el contagio, pero si tienen una alta tasa de contagiabilidad.

Por ese motivo se toma la decisión de no hacerlo de manera presencial, entendiendo que cada localidad y el Consejo Provincial de Educación tomarán las herramientas necesarias para realizar la entrega de diplomas y medallas.

En ese marco el funcionario expuso «lo que menos queremos es que se organice un rebrote o qué o que aparezcan focos en localidades donde la situación está controlada»

Esta metodología no solamente la aplica la provincia sino que en otras provincias de la región como Chubut y Tierra del Fuego donde el números de casos COVID aumenta exponencialmente. «Es por eso que debemos seguir cuidando a todos los santacruceños y la santacruceñas», sostuvo.

Debido a la situación que está atravesando la provincia, donde hay localidades que han mejorado también hay lugares donde la curva de contagio crece exponencialmente.

«Lamentablemente nos hubiese gustado poder hacerlo de otra manera, pero la situación epidemiológica no lo permite, ya que es un momento de mucha sensibilidad, de muchas emociones puntualmente para los alumnos de quinto año donde el distanciamiento es muy difícil que se pueda concretar», culminó.