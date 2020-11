Una empleada de mantenimiento del puesto sanitario de Cañadón Seco denuncia «humillaciones, mal trato y acoso laboral»

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Una empleada de Cooperativa de mantenimiento del puesto sanitario de Cañadón Seco, renunció a su trabajo debido a las «humillaciones» que recibía de parte de sus autoridades y compañeros de tarea.

La denuncia fue presentada en la Comisaría de esa localidad para ser dirigidas al Juzgado de Instrucción, además de poner en conocimiento al doctor Daniel Cobas, Director del Hospital Zonal de Caleta Olivia.

La mujer, denuncia a Delia Cárdenas, encargada del nosocomio, quién no supo desempeñar su rol debido a las «humillaciones y acoso laboral» que recibió constantemente desde que ingresó en ese sector, desde marzo de este año hasta los primeros días de noviembre.

Asimismo, en la nota dirigida al titular del Hospital Zonal, detalla que Gloria Manríquez, empleada del puesto sanitario «avala todo el maltrato» hacia la gente que concurre y a su persona y hasta hubo de soportar tener que limpiar hasta dos veces el mismo lugar, por menosprecio a su tarea.

Según trascendió Manríquez, estaría implicada en las usurpaciones de viviendas que se produjeron en Cañadón Seco e integra junto a la ex candidata Noelia Arias, el arco opositor a la actual gestión de la Comisión de Fomento.

«Franco Sosa, también es integrante del grupo que me maltrataba psicológicamente con sus palabras o acciones», consta en la denuncia penal y en la nota presentada a la dirección del Hospital Zonal.

«Tuve que soportar innumerables humillaciones, discriminación, maltrato, todo por ser una empleada de tareas generales y que para ellos yo no estaba a la altura, como así también no me dejaban entregar las recetas que iban a buscar los pacientes por ser una «chica que solo limpia», como me solían tratar», consta en la misiva enviada y asegura que decidió renunciar debido a que «no aguantaba más las situaciones de humillación» que la llevaban a romper en llanto muchas veces por tanta degradación sufrida».