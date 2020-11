Ruselli: «potenciando la bomba en el Río Deseado pensamos llegar a abastecer Truncado de agua las 24 horas»

Facebook Twitter

Pico Truncado

Así lo dijo en una entrevista en el Programa de «La tarde de Nativa» por Radio Nativa – MÁS RADIO DE LA CIUDAD DE Pico Truncado el Gerente del Distrito Fabricio Russelli.

El funcionario sostuvo que «estamos complicados porque bueno, la semana pasada tuvimos una salida en el río deseado que nos complicó muchísimo. Sabiendo la ola de calor que venía, nos encontramos con que tuvimos 6 horas de corte. Nos afectó la distribución de agua en todo el pueblo. Eso no nos jugó una mala pasada. Y bueno, nos costó mucho la presurización de todo el sistema de agua. Así que bueno, complicado también con el hospital por este tema de la pandemia. Estamos llevando agua con camiones al hospital por día y son 24.000 litros y además de una sumatoria de inconvenientes que estamos teniendo donde por estos días se incrementa el consumo y la necesidad de agua en los domicilios».

«Mi trabajo en la empresa Servicios Públicos se remonta hace 17 años trabajando, donde pase por todos los sectores. O sea que lo conozco en toda su extensión y todos los lugares. Soy de la empresa, la defiendo con carne y uña como estábamos hablando recién afuera».

Sostuvo además que «tenemos nuestros problemas para prestar el servicio de agua en la localidad, creo que como toda prestadora de servicio. Pero también entiendo de qué hacen falta inversiones muy grandes, no solo un equipo de bombeo. Hoy estamos hablando de 250 mil pesos en el río Deseado o en la zona del Cordón, y la verdad es que son muy costosos».

«Después tenemos una bomba en colaboración en aquel momento de la gente Sinopec y hoy tenemos falla en un interruptor. Así que estamos viendo y articulando con la gente de medio ambiente de la provincia con Sebastián Georgeon. Viendo a ver si podemos conseguir una donación para poder poner ese interruptor en funcionamiento como corresponde. Así que estamos en contacto con la gente de Sinopec, de Panamericana e YPF para ver si alguna de las tres operadoras nos pueden dar una mano», dijo.

Agregó que «con respecto a la distribución de agua en la ciudad, hoy nos encontramos con el 100 por ciento de la captación en el río Deseado y de del Cordón. El tema es que queremos potenciar con una bomba más grande que la mandamos Buenos Aires. Hace dos años y medio, ya llegó hasta acá el tema que el interruptor este para mucha corriente. Se le pidió a la empresa petrolera a ver si podían colaborar con el interruptor porque este es de 2500 Amper. Y la primera noticia de la mañana fue que es mucho. Es muy grande como para la zona, o sea, acá en la zona no hay interruptor de esta capacidad, están hablando de 600 amper máximo y tenemos dos mil quinientos nosotros, así que esta la gente de Panamericana estaba viendo en Cerro Dragón si tienen un interruptor con esa capacidad, con esa bomba lo que vamos a lograr es poder transportar toda el agua, poniendo en marcha la bomba reparada».

«Estamos transportando un 95 por ciento, pero está aguantando unos 15 cúbicos que el rebalse de la bomba que tenemos puesta ahora lo están tirando fuera y eso quince cúbico nos está afectando, igual es que queremos tener el 100 por ciento, casi lo tenemos igual, pero siempre y cuando el factor climático nos juega una mala pasada como nos pasó estos día, donde se nos quemo un pozo, tuvimos corte de línea, con cuatro o cinco horas de corte del río Deseado eso nos cuesta una semana presurizar».

Línea

«La línea nuestra data del año 1.976 que es la zona de La aguada, es una línea muy vieja de postes de cemento y tienen 20 mil reparaciones. En un momento se había planteado el tema de cambiar la traza de la línea, que era llevarlo desde Pico Truncado y hasta la sala de bombeo nuestra en el rio. Y depender del municipio con respecto a la energía eléctrica. Y bueno, estamos viendo cómo se puede financiar, si por el Enosa o buscar otras reparticiones que nos puedan hacer esta obra. Esta es una obra que nos beneficiaria ya que el tendido se haría al costado de la ruta 12 lo que traerá, es que en el momento de tener una dificultad en la línea se podría hacer inmediatamente la reparación y esto nos baja la cantidad de tiempo que estaríamos fuera de servicio, y otras de las cosas es que estaríamos contando con una red nueva con mejor capacidad y menos riesgo de cortes», consideró.

«En cuanto a la distribución del agua en la ciudad, para que el vecino entienda, es que tenemos dos cisternas, una en la zona oeste, que es la zona más complicada que tenemos, una por la diferencia de nivel que tenemos que es una cuestión natural del pueblo que el declive va para la zona este, y ahí tenemos una cisterna. Después tenemos la cisterna la plaza ahí estamos bombeando, reforzando el bombeo de las cinco de la mañana a las doce y media, para ver si le podemos descomprimir las necesidades de la zona a los vecinos, que es la zona más complicada. Y después tenemos el bombeo de la zona de la plaza que de la 20 o 21 hasta el otro día en la tarde se está bombeando agua. Obviamente cuando cortamos el bombeo lo cortamos ya seca a la cañería, lo que termina pasando es que si tenemos un corte en el río Deseado no alcanzamos a levantar nivel para poder volver a bombear de vuelta».

«También para que se entienda, levantar nivel significa que tenemos un ingreso de 200 metros cúbicos hora del lado del río Deseado. Que es el 80 por ciento la producción y después tenemos 50 barras 60 cúbicos más o menos de la zona del Colón que están aportando las 24 horas. Pero bueno. Qué pasa con eso? Que cuando tenemos drama en el río deseado que la línea más vieja, no nos traba toda la producción de agua dulce. Ahí nos juega una mala pasada, pero haciendo eso o teniendo suerte con el tema línea y no tenemos ninguna salida estamos bien. Porque no sólo son nuestras salidas, porque cuando YPF tienen sus problemas, con su pozo de petróleo sale fuera de línea todo nuestro sistema eléctrico y esa línea también alimenta la zona de de 3 lagunas, entonces ellos tarda un tiempo en reponer las lineas. O sea, es todo un tema, cuando la gente se encuentra cerca del interruptor, son dos horas. Porque ellos también se toman su tiempo. Esto ya nos dice también que vamos a tener problema. Esto también significa que 4 o 5 horas es lo que nos cuesta recuperar presión. Y si tienen cambio de guardia, capaz se estira un poquito más».

Añadió que «y sería mentirle a la gente si le decimos que esto va a cambiar en lo inmediato, yo creo que la presión cada vez va a ser menor si no logramos seguir trayendo mas agua del río Deseado o de la zona del cordón».

Tanques

«Creo que la gente tendría igual que prever tener un tanque de entrada. Servicio Público te garantiza el servicio, pero no te garantiza la presión. Si te llega un hijito de agua a tu casa, está llegando al agua. O sea, hay gente que directamente no le está llegando. Esta es la gente que estamos tratando de asistir con el camioncito, con un camioncito que contrata la empresa como para poder llevarle. Tenemos gente con covid que no puede salir de la casa. Esa gente no puede ir a comprar una bomba, no puede poner un tanque. Entonces con gente del municipio, acá déjame nombrarlo Julio Brizuela, quien es el Secretario de Servicios Públicos del Municipio, el puso dos tanques que tenía en su casa que no estaba utilizando y los puso al servicio de las familias para darle agua. Que eso es una ayuda también. El chico que reparte el agua tampoco quieren que ir a ese domicilio sabiendo que tienen esa familia con Covid».

Señaló que «la empresa ha sufrido esto último dos años, o un año y medio. Mucha baja o sea los presidentes no han sido estables, han cambiado mucho la presidencia, eso te juega en contra y que cada cual trae su regla. Entonces te hacen pasar iguales malos ratos, porque tenés que transmitir la necesidad una y otra vez, eso significa que tenes que arrancar de vuelta, como quien dice, y también te juega una mala pasada. Obviamente que yo estando hoy en Servicios Públicos, lo ideal sería que todo el mundo tenga las 24 horas agua, porque es menos problema para todo».

«Hoy la realidad que tenemos básicamente es por ejemplo que tenemos 10 caramelos para repartir a 20 personas y creo que se complican».

Añadió que «hay mucho proyecto, muchas ganas de hacer cosa en un momento pesado en solucionar el servicio en el pueblo, como para darle un día a uno, un día otro. Yo conociendo la realidad de otras localidades y sin poner excusa y decir no, mira Caleta está peor. Hay muchas localidades que están mal, la está pasando mal como Puerto Deseado. Yo tengo familiares y el gerente de ese distrito es primo mío y están dando agua cada cuatro días a los domicilios. Cañón Seco que fue uno oasis hoy están dando 4 horas por día el agua. Estamos todo complicado con el tema del agua, creo que es un recurso vital y no obtuvo inversión necesaria durante el tiempo como para poder estar mejor».

«Con Gleadell el presidente de Servicios Públicos estuvimos unos días atrás antes de contagiarse. El día martes nos juntamos y hablamos. Casualmente también estuvo el Intendente Osvaldo Maimo donde tuvimos una charla los tres. Y bueno, y justamente se planteaba el tema de la baja presión y yo les contaba como está dando todo y sin olvidarme que es un presidente interino que no sabemos si va a seguir, que venimos de una caída de un presidente con el bendito asado ese que pasó en la zona de Río Gallegos».

«Entonces siempre es un arrancar y por ahí se complica mucho. Igual hice hincapié en la recaudación porque me da vergüenza ajena. En las reuniones que se hacen, ahora Vía zoom, la baja recaudación nuestra, nosotros no superamos a Lago Posada con lo que recaudamos. Sabiendo que somos casi 40 mil habitantes, creo que es un golpe duro como nunca es imaginar. Si bien la gente tiene toda la razón de estar enojada con el servicio público, por el servicio que es pésimo en muchas zonas, en otra tienen agua las 24 horas».

«Nosotros no recaudamos ni para pagar nuestros sueldos. Lo más grave que tenemos acá es que los equipos muy costosos. Estábamos hablando de un interruptor que estamos tratando de conseguir, que encima el fabricante no te cotiza por el incremento de dólar y te dice que no va a haber cotización. Y estaba hablando de un interruptor que es solamente un interruptor. Está hablando de 10.500 dólares promedio que sería algo económico, y después estás hablando de una ABJ o la bomba que la mandamos a reparar el año pasado y vino reparada, Que está en el orden de los seis millones de pesos»

Pago de las deudas que tienen los vecinos con la empresa

«Yo creo que el primer objetivo mío o de la empresa, es tratar de llegar a lo más cerca de las 24 horas de agua. O sea, nosotros llegando a las 24 horas de de agua. Creo que no hay excusa para el vecino de no pagar el agua. Porque hoy tienen toda la excusa y con razón. Pero mi objetivo y el de mi compañero, que obviamente si no esto no lo puedo llevar adelante, es tratar de llegar a las 24 horas como lo hicimos en el invierno, donde lo logramos después de casi diez años de tener por varias semanas, las 24 hora o con un corte muy chiquito de una hora a una hora y media. Y obviamente ahora el sube mucho la demanda. El tema de la pileta es también un problema para nosotros, porque una pileta chiquita hoy que está consumiendo mínimo 5000 litros, 4000 litros de agua y eso te lleva a tener un consumo muy elevado. Ahora con el cambio de clima nos ayudó muchísimo y bueno, y pudimos levantar un poco de presión. Hay vecinos sin agua, si hoy decides nada, la zona va afeitadas, zona oeste y barrio industrial», manifestó.

Agregó que «hay gente que tiene deudas de hace 20 años o 30 años atrás como por ejemplo, Barrio Malvinas, Barrio Perón, Barrio 400, que desde el día 1 que están viviendo en esa casa no pagaron nunca el agua, o sea, y por eso soy muy repetitivo ir el agua las 24 horas, o sea no se cual es la excusa de ese momento para no pagarlo».

«Por ahí yo retiraba el tema de la deuda porque vuelvo a decir lo mismo, o sea, la única forma de hoy, de hacer una campaña. Es primero tratar de dar el agua las 24 horas o acercarse a eso, mejor el servicio, entonces el vecino no va a tener excusa como para no pagar. Lo más cómico de todo esto, usted sabe que yo soy nacido y criado acá. Y el 80 por ciento de la gente que paga el agua o está pagando el agua es gente de la tercera edad. O sea, es el hombre grande, el de 70 años, el que baja con andadores, que te pide que lo baje del remis para poder. Mucha gente grande que viene a pagar el servicio de agua, se equivoca y sabe que bimestral y aparece todos los meses pagar el agua y se lo acompaña y dice no abuelo».

Este no es el mes que viene. Es increíble, pero es así.

«Yo no sé si es una cuestión cultural que vamos retrocediendo en el tiempo culturalmente, pero es increíble que la gente mayor que es la que menos con gana hoy la que viene a pagar todavía», indicó.

«Tratamos de hacer campaña con el tema del agua, que se tome conciencia, del cuidado del agua y yo traté de no poner más el tema de los comentarios en positivo. Hace unas semanas atrás salió en un face con el tema que el agua estaba contaminada. Ese vecino que era que manifestaba eso?»

«Nos terminamos enterando de que el tipo que lava autos y que no era muy confiable lo que estaba diciendo. Y si uno imagina que si sale una en una casa tiene que salir en otra casa. No pasó. Lo que hicimos es llamar al Servicio Público para pedir una muestra de laboratorio físico – químico y bacteriológico para saber que estábamos entregando agua potable. Y no solamente eso, sino llamamos a la gente también de la provincia y nos articuló con la gente de un laboratorio, esté resultado nos dio que era que era potable».

Finalmente señaló que «estamos trabajando y le ponemos horas a nuestro trabajo, lo hacemos a conciencia y esperamos que en algún momento tengamos las inversiones que son nada más y nada menos, acciones políticas y gestiones para solucionar en parte nuestros problemas con el agua, no decimos que falta el agua sino reestructurar todo el sistema de captación, bombeo y reservas. A eso es lo que apuntamos».