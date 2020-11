Indignación y polémica por el posteo de la concejal Paola Alvarez por la muerte de Diego Maradona

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Mientras el mundo se conmovía por el fallecimiento de Diego Maradona, la concejal de Caleta Olivia Paola Alvarez, posteó en su red social un comentario que género polémica e indignación al mismo tiempo y que posteriormente fue dado de baja de su facebook.

«En buena hora que se fue al infierno este machista, misógino, golpeador, abusador, machista y asqueroso representante del patriarcado», posteó Paola Andrea Alvarez, en su red social. Minutos más tarde de su publicación se decidió eliminarlo.

La opinión de la concejal caletense generó gran polémica y por ese motivo fue retirado. Más allá de su ponencia en su facebook, seguidores le replicaron con otra observación:

No lo critiques. Dejalo descansar en paz!

Este nene al que criticas por drogón o muchas cosas más, puede ser tu nene o tu sobrino el día de mañana! No los critiques! Ayudalos!!

El además de salir de la pobreza logro cumplir sus sueños (sabiendo lo difícil que es eso)

Ayudó y motivó a millones de personas para que no bajen la cabeza y continúen persiguiendo sus sueños. También llenó de alegría en incontables situaciones a millones de familias de muchos hogares. Este pibe pasó por una tras otra y vos no lo sabes, pero aún así lo criticas.

Este pibe es humano como todos, se pudo haber equivocado.

Porque es humano aunque no lo parezca.

Para muchos este pibe siempre fue una maquina para hacer billetes de todos los países y de todas las monedas.

Le faltó amor y le faltó apoyo de sus cercanos.En los momentos donde lo tendrían que haber guiado se falló.

Muy pocos podrían haber superado esa situación, como pretendés juzgarla si no la vivistes? Antes de criticarlo, ayuda al Diego que todos los días y cada vez son más, los que cruzas por la calle, ayuda a los niñas/os que lo necesitan para que puedan perseguir sus sueños y no cometan errores similares.

Esos niñas/os TODAS/OS tambien tiene muchos sueños y merecen ser ayudados!

Por eso antes de hablar o ensuciar su nombre, pensá si vos estas haciendo algo para ayudar o motivar a alguien. El lo hizo con millones de personas de toda edad.

Por eso AHORA dejalo estar en paz. Respeta a sus hijas/os y Familia que el MEJOR #10 Y DEL MUNDO SE LO GANO CON CRECES!!