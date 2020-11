Tristeza en la comunidad por el fallecimiento de Wilson Parada

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Esta mañana falleció Wilson Parada, tras permanecer internado en el Hospital Zonal, tras contraer COVID-19. Wilson, era delegado en Caleta Olivia de la Caja de Previsión Social, además de ocupar la Supervisión de Deportes de la municipalidad, entre otros cargos.

La comunidad se conmovió ante el deceso de un hombre que estuvo siempre ligado al deporte caletense.

Algunos de los mensajes que dejaron en las redes sociales fueron: «Hoy despedimos a nuestro gran compañero y referente de nuestra Asociación, siempre te recordaremos así, compartiendo, sonriendo, alentando y apoyando a los seleccionados, clubes y jugadores, te extrañaremos Wilson! Acompañamos en este duro momento a su familia partiendo desde el hospital a las 16:30 hacia el cementerio. Que en paz descanses Wilson, nos dejas una huella inmensa», manifestaron desde Cauquen Hockey.

En tanto desde el Club Marcelo Rosales: «acompañan en este momento de profundo dolor a Familiares, amigos y conocidos de quien en vida fuera Wilson Parada gran referente del deporte y la comunidad… Muchas fuerzas Flias Parada y Jones… Que Brille para él la Luz que no tiene Fin».

Estela Bubola publicó en su red social: «Hoy es un día muy triste ! Para los que lo conocimos sabíamos de su humildad ,de su amor por el prójimo y su bonomía ! Su dedicación y esmero por la tarea que desempeñaba y sus logros! Vuela alto mi querido Will que acá sembraste en la tierra lo que muchos no hicieron ! Orgullosa tu familia puede estar!!!Incomprensible ! Siempre recordaré que me decías Pifffff. Abrazo eterno a toda su familia!»

El vicegobernador, Eugenio Quiroga posteó: «Lamento profundamente el fallecimiento del compañero Wilson Parada, una persona excepcional, que siempre marcó la diferencia como militante y como referente del deporte en nuestra ciudad. Desde el primer momento estuvo al frente de la lucha contra esta pandemia, participando como voluntario del Plan Detectar. Una muestra más de su compromiso y sus ganas de ayudar a la comunidad. Hasta la victoria siempre, Wilson. Te vamos a extrañar».

«La Dirección Regional de Educación Zona Norte y toda la comunidad educativa lamentan profundamente la pérdida de Wilson Parada, un vecino comprometido con la comunidad y con las instituciones educativas de la provincia. En este momento de tanto dolor damos nuestras más sinceras condolencias para toda la familia y amigos. Que brille para nuestro querido Wilson la luz que no tiene fin».

Por su parte «la seccional de ATE Caleta Olivia lamenta la partida temprana de Wilson Parada. Lo despedimos con profundo respeto y pesar a quien supo ser compañero aún siendo el que recibía los reclamos. Enviamos nuestras condolencias y afecto a su familia, amistades y compañeros/as. Que brille para él la luz que no tiene fin».