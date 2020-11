Alicia: «En Santa Cruz la responsabilidad social se practica todos los días»

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Gobernadora Alicia Kirchner encabezó la firma del convenio por el cual la empresa Pan American Energy (PAE) brindará acompañamiento a instituciones deportivas y recreativas.

Esta línea de acción apunta a fortalecer a 50 asociaciones de la provincia mediante una inversión de $ 2.800.000.

El Gobierno de Santa Cruz, luego de un trabajo articulado entre Jefatura de Gabinete – a través de la Secretaria de Responsabilidad Social-, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Producción, firmó un convenio con la empresa Pan American Energy (PAE) para brindar acompañamiento a instituciones deportivas y recreativas.

Esta línea de acción apunta a fortalecer a 50 asociaciones y es implementada por la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación de la cartera social.

En esta primera etapa se realizará una inversión de $ 2.800.000 destinado a cubrir los servicios básicos y esenciales, refaccionar y acondicionar los espacios, afrontar el pago de alquiler y adquirir insumos deportivos, como así también aquellos destinados a la bioseguridad de la institución.

Al respecto, la primera mandataria destacó el fortalecimiento a los 50 clubes santacruceños y remarcó la importancia del trabajo articulado y la responsabilidad social.

«Resulta importante que se ejerza una responsabilidad compartida entre el Estado y las empresas del medio. Hablamos mucho de responsabilidad social y acá en Santa Cruz se practica todos los días», señaló.

Alicia indicó que no se trata «solamente de dar un aporte, sino de tener responsabilidad y cuidar a nuestros trabajadores».

En paralelo, la Gobernadora resaltó: «Esto también habla de las distintas responsabilidades que se juegan en una comunidad: la de las empresas, sus dirigentes, de los vecinos y vecinas de Santa Cruz, creo que es algo que -más en estos momentos- no debemos pasar por alto».

Señaló, en paralelo, que «se necesita tener muchísimo compromiso» y, con este contexto de pandemia, «los clubes están siendo, de alguna manera, protegidos». Sin embargo, Alicia recordó que «la gente debe entender que nos debemos cuidar y proteger todos, esta pandemia aún no pasó».

Alicia mencionó: «Algunos dicen ‘bajaron los casos’, pero no es que la pandemia se fue, si no hay responsabilidad social, empresaria y de los individuos, si no tenemos responsabilidad hacia el otro, como comunidad nos va a costar muchísimo crecer».

Asimismo, indicó que «lo más importante en Santa Cruz es seguir fortaleciendo acciones, como las de PAE y tantas otras empresas que están haciendo un uso de responsabilidad social con la comunidad».

La Gobernadora detalló: «Ojalá que esto lo sigamos fortalecimiento. No es poca cosa la inversión, pero creo que lo más importante de todo es ese compromiso. De esta manera uno puede trabajar con un sentido de Estado, de comunidad y empresa presente, activo y promotor».

Para finalizar, Alicia recordó a Wilson Parada, referente del Deporte en Caleta Olivia quien falleciera esta mañana como consecuencia del coronavirus. «Fue algo que nos conmocionó muchísimo a la mañana, alguien que luchó mucho por el deporte de esta provincia en Caleta Olivia y que estuvo a cargo del área de Deportes. Le hago llegar a su familia el más sentido homenaje por ese hombre militante que ha sido Wilson, comprometido con lo social y con la gente», recordó.