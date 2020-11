Patagonia Metal Under Festival de Música metalera en formato virtual

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el programa de «La tarde de Nativa» por Radio Nativa – MÁS RADIO se entrevistó en la tarde de ayer al Presidente de la Asociación Metal Under Darío «Mataco» Gutierrez, quien hablo sobre el próximo evento virtual que se transmitirá por YouTube el 19 el Diciembre, en horario a confirmar.

Darío dijo que «Me tocó formar parte como presidente de la Asociación, este año venimos medio golpeados y también hace dos o tres años que no podíamos hacer nuestra edición. Justamente en diciembre del año pasado largamos hacer nuestro primer evento. La edición pasada se hizo tipo multicultural, que es con bandas, tatuadores y puestos de ventas de accesorios. Todo con referencia al Heavy Metal».

«Hasta marzo se habían programado dos o tres eventos, uno de ellos era el homenaje a Pappo que lo venimos haciendo hace unos años y justo en marzo comenzó el tema de la pandemia, por lo tanto lo estuvimos que suspender, así que bueno, acá nos encontramos ahora largando nuestro evento virtual. Esto se hizo programando donde se grabo a las bandas en nuestra sede. Participaron ocho bandas durante tres días con todo el protocolo correspondiente, respetando todas las normas que nos habían solicitado más que nada. Y así pudimos concretar lo que lo que habíamos planeado. Grabaron ocho de las diez bandas locales por el hecho de que no pueden venir bandas de otros lugares. Así que este año se hizo todo con bandas locales. Este evento ya tiene 19 ediciones y han venido números nacionales, bandas regionales y de todo el país. Este año con respecto a la pandemia lo estuvimos que hacer con bandas de acá, esto a nosotros nos pone contento concretarla».

Agregó que «la grabación de las bandas estuvo a cargo de Fenix Producciones de Daniel Padilla que va a ser el encargado de remasterizar todo el audio. Todo el trabajo en imágenes se sumo a trabajar con nosotros Atu López Moreno, quien es el que va a editar todo en video para el evento, este 19 de diciembre que se va a transmitir a través de un canal de YouTube. En estos días vamos a lanzar la publicidad donde fijaremos una hora en la que va a ser puesto al aire el Festival de música virtual.

«Estamos invitando a suscribirse a todos los metaleros de la ciudad y todas las localidades cercanas, y porque no a los de la provincia y la región. El canal para la suscripción se llama «Patagonia Metal Under». En el mes de diciembre vamos a estar lanzando algunos spot y publicidades seguramente ya definidas», señaló.

«En el proyecto se le hizo con una breve filmación donde ellos mismos se presentan y hacen una breve biografía de cada banda, que a medida que vayan pasando se va a hacer una presentación, no solamente el evento, sino también de cada banda. Eso también es novedoso y aparte es bueno, porque por ahí en vivo esas cosas no se pueden ver», sostuvo y agregó que «utilizamos esos métodos, aprovechar al máximo las nuevas tecnologías».

«Son ocho bandas las que van a ser parte de este festival de música metálica donde estarán grupos como, Mutilación, Trahuil, Torsión, Raza Combativa, Cerpión, Histeria, Sentir y Truncado».

«Cada banda interpretara dos temas cada uno. Así que bueno es para los metaleros, los fanáticos del rock, Invitamos a todos, que sea metalero o no sea metalero. Igual para disfrutar algo que se hace acá en la ciudad, más que nada porque tiene también su magnitud, porque es nuestro evento y ha sido reconocido no solamente acá en la localidad, sino también en el ámbito en la provincia y en el país. Han venido, solo por el hecho de que han venido, muchas bandas nacionales e internacionales y ya es un evento reconocido. Así que hemos recibido en privado muchos mensaje de de aliento y mucha gente que va a estar atenta desde distintos puntos del país. Eso a nosotros da mucha fuerza y nos enorgullece mucho llegar a esta edición y llegar a este punto que uno dice bueno, de hay gente que valora esto».

«Es conocimiento de todo nuestro público, que truncado tiene un ambiente muy metalero y en la región se reconoce como la capital del Heavy Metal. Seguramente han escuchado nombrarla como la capital del metal. De hecho ha sido por los años 80. Ya mucha gente sabe antes que nosotros ya se venía cinchando y se venía trabajando en los festivales contemporáneos que se hacían en aquellos años por esos grupos de trabajo de aquella gente que venía ya trabajando en el movimiento de los últimos festivales de Rock y contemporáneos».

Consideró que «a mí me ha tocado participar y tomar esa posta, preparando a una nueva generación para que no se pierda este movimiento. Así que lo esperamos a todos, como dije metaleros o un para que participen y vean como en nuestra ciudad continua fluyendo la sangre metalera».