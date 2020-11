Guenchenen, sobre el conflicto con YPF: «El ministro de trabajo no está a la altura de las circunstancias»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo expresó el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, en relación al reclamo que se está realizando ante la operadora estatal. Cuestionó duramente la labor del Ministro Provincial Teodoro Camino, dejando entrever que existiría «complicidad» con el sector empresarial. «Le pido a la gobernadora que tome cartas en el asunto, porque hay cosas muy oscuras».

En las últimas horas, desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz se inició una medida de fuerza en las oficinas de YPF en Cañadón Seco, en reclamo de mejoras en las condiciones laborales y designación de tareas a decenas de trabajadores de empresas contratistas.

Luego de la determinación del Ministerio de Trabajo de dictar rápidamente conciliación obligatoria, el Secretario Adjunto de la organización sindical, Rafael Guenchenen, realizó durísimas declaraciones respecto al accionar del titular de la cartera provincial, Teodoro Camino, a quien consideró que no estaría «a la altura de las circunstancias» para el cargo.

«Es lamentable lo que pasó ayer. Llevamos meses de discusiones con cada una de las empresas, sin respuestas por parte de la Secretaría de Trabajo más allá de que conocen muy bien lo que estamos solicitando, y apenas largamos la medida de fuerza, nos estaban esperando con la conciliación obligatoria. Vemos que hay una complicidad entre el Ministro y el sector empresarial» manifestó Guenchenen desde el lugar del reclamo.

«El Ministro de Trabajo de la Provincia no está a la altura de las circunstancias. A los trabajadores los están llamando las empresas para llegar a un arreglo y desvincularlos, pero en vez de ponerse del lado del pueblo, este funcionario les pide favores a los empresarios para levantar el paro. Es una vergüenza lo que está pasando» agregó el Adjunto de Petroleros.

«Con Sinopec pasó lo mismo: venimos de una medida de fuerza muy grande para conservar los puestos de trabajo, y la provincia estuvo ausente. Y hasta el día de hoy siguen con la misma política de desinversión. Cuando hay complicidad entre un sector del estado y las empresas, se hace muy difícil» manifestó Guenchenen.

«El conflicto no se soluciona con conciliación obligatoria. Se soluciona sentándose las partes, y tratando de generar ideas para levantar la actividad, algo que no vemos de la provincia. Le pido a la gobernadora que tome cartas en el asunto, porque hay cosas muy oscuras» finalizó.