Comunicado del Comité Operativo de Emergencia de Cañadón Seco

Cañadón Seco

En el día de ayer 18 de Noviembre, diez personas que viajaban en dos automóviles provenientes de la provincia de La Rioja, se hicieron presentes en el Puesto Ramón Santos solicitando el ingreso a Santa Cruz para trasladarse a la localidad de Cañadón Seco.

Informado el COE local requirió a la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia que constatara el domicilio que figura en la documentación de los solicitantes, pudiéndose comprobar que sólo uno presentó una fotografía de documento de identidad con domicilio en Cañadón Seco, alegando haber perdido toda su documentación y mintiendo en lo referente a su situación laboral, en tanto que las nueve personas restantes no poseen domicilio registrado en esta localidad ni en la provincia, motivo por el cual se denegó el permiso de ingreso.

A partir de ese momento, comenzó un proceso de hostigamiento telefónico hacia la coordinadora del COE local Sra. Estela Llampa, llegando a actitudes amenazantes frente a su domicilio, por lo cual hubo que dar aviso a la Comisaría local.

Es necesario aclarar que el COE es un comité conformado por representantes de las distintas Instituciones de la localidad y que tiene por finalidad velar por la salud y la seguridad sanitaria de todos los habitantes de Cañadón Seco, contando para ello con la colaboración del personal encargado de controlar el ingreso a la provincia en el puesto Ramón Santos y todos los demás accesos.

La protección de la salud de nuestra gente es una acción coordinada con los distintos COE de todas las localidades de la Provincia; por todo lo expresado, debe entenderse que al denegar el ingreso a la localidad de Cañadón Seco, a personas que no pertenecen a la misma ni a la Provincia, se está protegiendo no solamente la salud de la población de Cañadón Seco sino también a toda la población santacruceña.

Cumpliendo estrictamente con las exigencias impuestas por la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en que nos encontramos y, contando en nuestra localidad con casos activos y múltiples aislados por contacto estrecho, resulta imposible permitirnos el riesgo de autorizar el ingreso de personas sin la debida acreditación, aún a riesgo de ser agredidos o mal interpretados.