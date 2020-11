«El gobierno no se hace cargo de una CSS saqueada y le miente al pueblo»

Facebook Twitter

Río Gallegos

«Ante el insistente reclamo efectuado por el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz por la intervención del mismo, el gobierno de Santa Cruz intentó a través de su aparato de difusión defenestrar nuestra institución con mentiras y faltando a quienes más le merecen respeto, el pueblo que los votó. No hubo sumario alguno a colegas en la provincia y el gobierno de Alicia Kirchner no se hace cargo de una CSS saqueada por su mismo partido», informaron desde el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz a través de un comunicado de prensa.

El informe agrega que «la decisión tomada en asamblea por cientos de colegas de toda la provincia, respecto a los valores mínimos y éticos, corresponden a una situación que vivimos todos los profesionales de la salud en general. Y más en nuestro caso puntual, que trabajamos en algo tan sensible como la salud dental de los santacruceños y que día a día cuidamos a nuestros pacientes en plena pandemia que ya dejó más de 200 muertos por el coronavirus».

Aclaran que «queremos dejar en claro que esto no es una cuestión salarial, está en juego el ejercicio de la profesión, que no puede llevarse a cabo correctamente, y por eso nos vimos obligados a ajustar estos valores. Los mismos fueron establecidos en base a los costos dolarizados que tienen nuestros elementos de trabajo, por eso hablamos de un «kit covid», cuestión que fue aprobada por muchas obras sociales con las que establecimos convenio durante estos meses y trabajamos con normalidad».

«El gobierno más que nadie conoce el impacto de la devaluación de nuestra moneda, porque parte de la economía provincial depende de las regalías hidrocarburíferas que se abonan en dólares, y lo sufre cada vez que debe adquirir insumos para Salud, que también se comercializan en dólares. No es un capricho, pero es algo insostenible y vamos a mantenernos firmes en nuestro reclamo», manifiestan.

«Recordamos y agradecemos el gran apoyo recibido por colegas de todo el país, colegios de odontólogos de distintas provincias, la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos (FACO), círculos odontológicos y también colegios profesionales de Santa Cruz. No estamos solos y vamos a continuar con todas las medidas judiciales ya que estamos seguros que esta medida antidemocrática y fuertemente autoritaria del gobierno de Alicia Kirchner solo busca callar la voz de cientos de colegas y mentirle al pueblo que la votó, ya que la CSS no cumple con los profesionales porque durante años fue saqueada, por eso tomaron esta medida apresurada y sin consenso previo», señalaron finalmente.