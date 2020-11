«Tu Espacio» promueve una campaña para la donación voluntaria de plasma sanguíneo en pacientes recuperados de Covid-19.

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Es para ayudar a la recuperación de las personas contagiadas por COVID y para evitar que el virus siga generando mayores índices de muertes en nuestra provincia.

«Es un recurso terapéutico necesario para ayudar a pacientes en estado crítico» que depende de la generosidad de quienes ya pasaron por esta patología, indicaron.

El coronavirus en muchos casos genera una «situación angustiante» en el paciente y en consecuencia, en los familiares, que muchas veces se ven desbordados y vulnerados frente a una situación en donde no hay recetas mágicas ni remedios eficientes para mitigar los efectos nocivos de esta pandemia.

Proponen que desde el Centro de Monitoreo se haga un trabajo diligente y exhaustivo con el Padrón de pacientes recuperados

«Es necesario que se realicen los pertinentes llamados telefónicos al cumplirse los 28 días posteriores al alta, a fin de «invitar» a que se acerquen a donar Plasma, generando conciencia de lo importante que es ello, acompañando de esta manera a quienes quizá no lo hacen por desconocimiento, pero sobre todo a quienes necesitan de este recurso terapéutico para su recuperación», explicaron.

Mariano Nieto, paciente recuperado de Covid-19, es uno de los impulsores de esta iniciativa y en estos momentos ya se puso en contacto con el equipo de hemoterapia del hospital a fin de coordinar y ponerse a disposición para la donación de su plasma en sangre. «Ya me hicieron la extracción para analizar los anticuerpos y poder verificar si estoy en condiciones de donar mi plasma», relató, «mi intención es ayudar a quienes hoy la están pasando mal» comentó Mariano.

En este sentido, alentó a que el resto de los pacientes recuperados de la ciudad, puedan hacerlo, para colaborar en la salud de un vecino crítico, que hoy puede estar necesitando de esta terapia alternativa, que se usa en otros hospitales del mundo y en nuestro país, con resultado de recuperación efectiva, deslizó.

Iniciativas

En esta línea, Nieto propuso al gobierno local y provincial, a los gremios y a la oposición santacruceña, a que se sumen a esta iniciativa vecinal, y al mismo tiempo, pidió que todos hagan un esfuerzo de conciencia, para impedir que nuestros vecinos se sigan muriendo. «necesitamos este recurso, que además, va a permitir liberar camas, en un escenario donde el sistema de salud de la provincia se encuentra bajo permanente presión».

Si bien es cierto que hay algunos requisitos para la donación del plasma en sangre, Mariano Nieto expuso que «no hay razón para negarse, la curva de contagios se incrementa todos los días, y al mismo tiempo, comentó, que muchos son los pedidos que recibe a diario para colaborar, «si queremos una mejor sociedad, debemos ayudar y pregonar estos gestos solidarios con esta herramienta terapéutica».

Hacia el final, Nieto recordó que hasta el momento no son muchas las personas que se acercan, porque el gobierno no destina esfuerzo a propagar los beneficios de este tratamiento, «no queremos que se cierren como lo hicieron con el ibuprofeno inhalado, necesitamos apertura y sentido común, advirtió. Por esto hacemos un llamado para que otros vecinos recuperados colaboren con el centro de hemoterapia ubicado en la sede de la liga norte de fútbol y ayuden en esta acción humanitaria y generosa, con quien hoy está transitando por los duros efectos de esta enfermedad.