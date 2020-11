Ex Planes, cooperativas y desocupados permanecen con piquete en el acceso norte

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En una asamblea realizada, los manifestantes que desde la mañana de esta martes realizaron un corte de ruta en el acceso norte a la ciudad, determinaron continuar con la medida de fuerza.

Uno de los voceros del grupo «Esperanza del pueblo», «Toja» Carbajal aseguró que por la protesta se reunieron alrededor de 400 personas que decidieron esta modalidad de reclamo debido a «lograr un acuerdo definitivo con las autoridades municipales. Desde el mes de abril que venimos aguantando y dialogando y ya llegamos a un extremo».

Sostuvo que una de las promesas «era reunirnos este martes. Y hoy salen a decir que nos juntaremos el jueves. La necesidad es urgente y tenemos compañeros en la Agrupación que la están pasando realmente mal», dijo y aseguró que es necesario que los funcionarios den soluciones de puestos de trabajo.

«Tenemos seis compañeros que están en situación de calle y otros cinco que ya deben entregar el alquiler. La situación es desesperante», dijo el «Toja».

Aseveró que el 95 por ciento de los empadronados de la Agrupación son «nacidos y criados en Caleta Olivia».

«Vemos injusticias y hemos hablado con Cotillo y Juan Carlos Gómez y lo reconocen pero no hacen nada por la situación. El más claro ejemplo es que están habilitando apertura de verdulerías. Porqué cada verdulería que abra no tome un trabajador. Así iremos disminuyendo gente del padrón».

Agregó que «vengo enfrentado con este sistema, pero sigo colaborando por quienes más lo necesiten. Hablo con todo el mundo y me ofrecí a trabajar con ellos, pero no quieren», señaló.

Finalmente indicó que «vamos a seguir en la ruta y estamos a la espera que nos convoquen a dialogar. Siguen con su soberbia y nos ignoran. Hoy se reunieron con Julián Carrizo y nuevamente nos dejaron de lado», aseveró.

El reclamo de los manifestantes, de los diversos grupos y Agrupaciones es de puestos laborales.