El Municipio y SOEMCO rubricaron un importante acuerdo de pases a planta permanente y recategorizaciones

Caleta Olivia

Esta mañana, en conferencia de prensa, en intendente Fernando Cotillo junto al secretario de Coordinación General Juan Carlos Gómez; el secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo, y la secretaria de Finanzas, Mariela Quiroga, dieron a conocer los avances sobre las gestiones abordadas para dar respuestas a demandas de empleados municipales, postergadas desde hace muchos años.

El pase a planta permanente de empleados contratados, re categorizaciones y otorgamiento de parcelas fiscales para afiliados, son parte de los ejes de trabajo impulsados entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, y que fueron formalizados a través de un acta acuerdo rubricada hoy por ambos representantes.

Tras la entrega de las resoluciones correspondientes, el intendente Cotillo afirmó que este acuerdo viene a saldar un compromiso que fue asumido con los trabajadores inmediatamente después de asumir su nueva gestión de gobierno.

«Aquello que dijimos que íbamos a hacer lo estamos haciendo. No es solamente firmar una acta, significa tener la previsibilidad de que lo vamos a pagar. No vamos a hacer algo que después no vamos a poder cumplir», sostuvo.

Por su parte, el sindicalista Julián Carrizo señaló que se trata de un día histórico para la institución y destacó el trabajo realizado a partir de la decisión política del intendente Cotillo para resolver estas situaciones que posibilitaron la recategorización de aproximadamente mil seiscientos empleados, y el pase a planta permanente de casi mil cien trabajadores, lo que se realizará en dos etapas.

«Estoy convencido que este trabajo que se hizo durante tres o cuatro meses en estos puntos, dio el resultado que todos esperábamos desde hace mucho tiempo», expresó.

También anticipó que en los próximos días se estará constituyendo una comisión para trabajar en lo que respecta al Convenio Colectivo de Trabajo, una herramienta fundamental para los empleados.