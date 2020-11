Para el Polo Obrero «la policía se niega a actuar frente al secuestro de una menor en Caleta Olivia»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En la noche del domingo15, en presencia de una compañera del Polo Obrero de Caleta Olivia, una mujer es atacada a golpes por su pareja, arrojada de una camioneta por 2 hombres más, y llevándose a la fuerza a su hija de 5 años. Ella ya tenía denuncias por violencia de género contra el agresor.



Ante la desesperación por el paradero y la integridad de la pequeña la acompañamos desde el Plenario de Trabajadoras a realizar la denuncia.

Luego de esperar una hora y media en la Seccional 3era la envían a la Comisaria de la Mujer, donde le dicen que no podrán hacer nada hasta que lo disponga el juzgado, que sería al día siguiente.

Además le expresaron «que no se preocupe porque no se llevaría a la niña fuera de la ciudad».

Al cabo de tres horas el agresor devuelve a la niña a su casa. La policía la escolta a ella a otro domicilio, porque no le garantizarán el resguardo de su integridad y la de sus niños, si el violento pretende volver.

Esta historia no es un hecho aislado

Este es el accionar sistemático de la Justicia y el Estado frente a las víctimas de violencia de género, revictimizándolas al igual que a sus hijes. Incrementan los femicidios y abusos por este accionar. El Estado habla de capacitaciones en Ley Micaela, del plan «Acompañar», de tener perspectiva de género, pero lo cierto es que cuando una mujer denuncia, sigue estando sola y vulnerada.

«Lo cierto es que somos nosotras quienes debemos abandonar la casa y dar vueltas con nuestros hijos, mientras el violento queda cómodamente allí», indicaron desde el Polo Obrero.

Agregan que «lo cierto es que muchas afrontan esta situación estando desocupadas, precarizadas o con salarios de miseria, que no hacen más que agravar su vulnerabilidad».

«Lo cierto es que las perimetrales no son más que papeles, sin ningún respaldo de resguardo policial, y cuando colocan custodia es hacia la víctima y no al victimario. Ahora ellas estarán presas en su casa, mientras ellos están libres».

«Lo cierto es que la Comisaria de la mujer es un filtro más».

«Lo cierto es que la casa refugio no tiene espacio y están hacinadas».

«Porque pese a toda la demagogia, el gobierno ha utilizado con celeridad a la policía para desalojar tomas, como la de Guernica que estaba compuesta mayoritariamente por mujeres, que no tienen donde vivir», señalaron desde el PO.

Indicaron además que «por todo esto hacemos responsable principalmente al Estado por garantizar la reproducción de la violencia hacia las mujeres, disidencias y niñes. Y por esto llamamos a organizarnos, en forma independiente del gobierno, para que no transitemos solas esta permanente vulneración de nuestros derechos, y luchemos para revertir esta realidad».

Finalmente señalaron que «exigimos el procesamiento y detención por el presunto secuestro de la pequeña, llevada en forma violenta durante más de tres horas. Y hasta tanto, la inmediata custodia policial al agresor, para que Valentina pueda volver a su casa con sus niños».