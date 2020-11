Otro Yacimiento paralizado por contagios de Covid 19: las mineras siguen arriesgando la salud de los trabajadores.

Facebook Twitter

San Julián

«Cómo lo dijimos en artículos anteriores, las mineras con la complicidad de la dirigencia de Aoma y el Estado siguen poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Ahora le toca el turno a Minera Santa Cruz que ya contaba con 17 casos positivos y más de medio centenar de aislados», indicaron desde el Partido Obrero en San Julián.

«El domingo fue paralizada en sus actividades después de la visita del secretario de Minería, Gustavo Terraz. Lo llamativo es que toda la semana y ya desatado el brote se siguió trabajando y los delegados gremiales juntaron firmas para que no se pare la producción. Las medidas tomadas son insuficientes, más aún cuando en los yacimientos ya se encuentran compañeros contagiados con el virus. La medida llega tarde igual que en Cerro Vanguardia».

El comunicado de prensa de la izquierda indica además que «los compañeros permanecerán aislados durante 10 días, no subirá ni bajará nadie, según manifiesta un acta firmada por las tres partes (empresa, gremio y estado). La cuestión es que si faltasen servicios esenciales como lo es el catering y la atención a la salud, por estar aislados, tendrían que subir personal antes del 25».

«Sostenemos al igual que la agrupación 27 de Julio que todo yacimiento que tenga un caso positivo debería ser paralizado, aislar a los compañeros que den positivo en el hisopado, darle el tratamiento correspondiente. Debe aislarse a los contactos estrechos y separar a la población sana que se va a retirar del yacimiento, parar las actividades, bajar todos los compañeros. Luego sanitizar los yacimientos, para luego subir al próximo turno bajo el protocolo establecido y mejorado con control de los trabajadores y agregarle otro hisopado más antes de bajar. También es necesario agregar una rotación más para poder cumplir 7 días de aislamiento previo al ingreso a los yacimientos. Es imperioso que extrememos las medidas de seguridad. No podemos seguir poniendo en riesgo tanto a los compañeros mineros, a sus familias, como a las poblaciones sabiendo que el sistema de salud está colapsado. Durante todo este tiempo de pandemia no se hicieron las inversiones correspondientes para llegar a fin de año con un sistema de salud adecuado a los momentos que se viven», manifestaron.

Añaden que «no se puede seguir confiando ni en el estado ni en la burocracia sindical que firma y da permiso para que suban los compañeros de lugares con circulación comunitaria sin hacer o sin respetar los protocolos que ellos mismos escribieron. El único afán es seguir produciendo y generando ganancia para las multinacionales».

«Insistimos con comités de compañeros y compañeras con poder de control sobre los protocolos que se vienen llevando adelante, para poder decidir cuando corresponda paralizar la actividad siempre garantizando el pago del 100% de los salarios a las y los mineros. Hay casos positivos también en minera Triton y en Don Nicolás seguramente esperarán a que los resultados arrojen números como en Cerro Vanguardia, Minera Santa Cruz o tal vez como en New Mont Cerro Negro para recién parar la actividad. Rechazamos esta falta de interés por la salud de sus trabajadores y la sociedad».

«No podemos dejar que sus ganancias valgan más que nuestra salud. La famosa frase «de esta salimos entre todos» no se refiere a la burocracia sindical, ni al estado ni a las empresas, se debe referir a la organización independiente de los trabajadores en lucha por una salida obrera ante la crisis sanitaria», aseveran finalmente en el texto dado a conocer y que lleva la firma de Pablo Salazar, de la Agrupación Minera 27 de Julio.