Ya hay contactos entre Salud y el Sindicato Petrolero para liberar el trailer sanitario y los 10 mil PCR

Facebook Twitter

Río Gallegos

Lo confirmó el Dr. Ariel Varela, asesor médico del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz. El médico ya se reunió con el Secretario de Estado de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré y sería inminente que se autorice el uso del trailer sanitario para ser destinado a zona norte.

«En no más de 48 horas tendríamos novedades» sostuvo el doctor Varela.

También se liberarían los 10 mil PCR que están a 3 meses de vencerse. Finalmente la razón parece haber primado, y el Secretario de Estado de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz, se reunió con el Dr. Ariel Varela, asesor médico del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz que lidera Claudio Vidal, para avanzar en la autorización que permita liberar al trailer sanitario que desde hace 3 meses está retenido, al igual que 10 mil dósis de PCR que el gremio pensaba destinar al corredor petrolero de zona norte.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr.Ariel Varela confirmó el encuentro y el avance en las tratativas, considerando que en no más de 48 horas podrían haber buenas novedades en tal sentido.

«Me llamo el Dr. Suarez Moré, me propuso hacer una inspección de la unidad móvil. En el día de ayer vinieron inspectores del área de Salud para corroborar el tráiler y se dio un resultado muy positivo ya que cumplimos con varias medidas sanitarias necesarias. El informe que se llevo adelante fue positivo en un lapso de 2 horas y ahora estamos esperando presentar un tramite solicitado por el Ministerio ante el registro automotor y esperemos poder concretarlo si no hay ninguna objeción mas».

Ante la consulta respecto al vencimiento de las dosis y el tiempo transcurrido, Varela aseguró: «Quedan 3 meses, si no se usan en los próximos 3 meses se vencerían. Son muchos test y hay que usarlos de la mejor manera y lo mas pronto posible, sobre todo en la zona norte con la alta cantidad de casos. En este momento estaría destinado a la zona norte de la Provincia en Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado donde la situación se esta complicando y es bastante critica».

Finalizando, Varela se refirió al gestionamiento de otros 10 mil test mas de PCR y sentenció: «Gestionamos para traerlos, el problema es que hay que gastar los que ya tenemos porque no tenemos donde ponerlos si teníamos 10 mil almacenados en 2 meses. Acabo de hablar por teléfono con uno de los funcionarios y creo que en las próximas 48 horas va a estar todo en orden, si se presenta una objeción veremos como resolverlo y habrá un laboratorio que analice las muestras pero intentamos que sea lo mas rápido posible».