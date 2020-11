Presos en huelga de hambre en la Tercera amenazan con coserse la boca: quieren que se reactiven las visitas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Detenidos de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, se niegan a ingerir alimentos. Exigen que se reanuden las visitas de familiares, suspendidas por la pandemia.

Once presos que están alojados en la seccional Tercera de Caleta Olivia, están en huelga de hambre con el fin de que reactiven las visitas implementando un protocolo «de distanciamiento con barbijo y alcohol en gel».

Según informaron medios locales, los detenidos señalan que «es injusto» que no puedan contar con sus visitas, y manifestaron que no quieren «que pase a mayores, pero ya tamos pensando cosernos la boca».

Entre los que reclaman, se encuentra Ricardo Luna, vinculado a la causa por el asesinato de Natasha Schumacher y sus dos hijos Lautaro Pacheco y Karin Fernández; quienes fallecieron en un incendio intencional en el barrio 17 de Octubre, hace 11 meses.

Luna estaba en el interior del domicilio cuando inició el incendio, y solo él salió con vida.

Pero, además, está procesado por el apuñalamiento de Martín Rementería. Hecho ocurrido cuatro días antes del incendio fatal, y que las hipótesis implicaban que habría sido el desencadenante de una «vendetta».