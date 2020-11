Matías Quinteros dijo que «la concejal Paola Álvarez está desequilibrada y es la peor representación del género»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Después de la frustrada sesión del Concejo por falta de quórum de los ediles Paola Álvarez y Juárez, el Presidente de la UCR de Caleta Olivia, Matías Quinteros exteriorizó su repudio total a la concejal Paola Álvarez.

Quinteros expreso que «la señora concejal esta desequilibrada, destila odio y resentimiento, utilizando algo tan delicado como la violencia para sacar ventaja política, ya demostrado su incapacidad, no solo porque no aporta nada a nuestra comunidad, sino también porque entorpece el funcionamiento del Concejo Deliberante, además es generadora de desigualdad del género, siendo su actuar discriminatorio hacia las mujeres según su visión ideológica. Esto queda muy evidenciado cuando quiere pasar desapercibida o se expresa muy por debajo ante un hechos de violencia que involucra algún miembro del FPV».

Consultado porque afirma que hay odio en otras palabras hay un ensañamiento con el suspendido concejal Cristian Bazán, Quinteros expresó que «es muy claro, como no pudo lograr su cometido judicialmente, ya optaron ir por la fuerza para vencer a la razón. Esto es así, la causa se desestimó y paso a ser archivada, entonces no hay más argumentos de que sostener una suspensión ilegitima, pero no obstante a esto la concejal Álvarez, insiste en la búsqueda otro artilugio para seguir perjudicando a un concejal que fue electo democráticamente por el voto de nuestros vecinos».

Por ultimo consideró que «mientras tanto en nuestra ciudad, los concejales Álvarez y Juárez juegan a las escondidas y se burlan de la gente: seguimos con los corte de energía, con los desechos cloacales corriendo por las calles y hacia las playas, con los corte de agua en plena pandemia, se incremente la inseguridad, los comerciantes fundidos sin oportunidad de nada. Se sigue acrecentándose la desigualdad entre los chicos que no poseen medios tecnológicos para estudiar virtualmente, los municipales no saben qué hacer para llegar a fin de mes, la desocupación se sigue incrementando todos los días, nuestro hospital se encuentra desbordado y la curva de contagios que se eleva exponencialmente», manifestó finalmente.