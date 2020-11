Sebastián Georgeon : «hace tres meses pasamos de Dirección a una Subsecretaria de Medio Ambiente de la Provincia»

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el programa «La Tarde de Nativa» por Radio Nativa-MÁS RADIO de Pico Truncado, se entrevistó al Subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia Sebastián Georgeon donde habló sobre el trabajo que viene desarrollando durante este año en el cual se hizo cargo de esta oficina en la ciudad.

«Este es un espacio dentro de zona norte importantísimo para esta época. Digo esta época porque si bien se ha tomado la decisión de cambiar una Dirección Provincial y pasar a una Subsecretaría, tiene que ver con un gesto político importante, hablando siempre de la política a desarrollar por parte del Estado que está relacionado al medio ambiente».dijo

Georgeon en el inicio de la entrevists.

Agregó que «somos Subsecretaría hace tres meses más o menos. Con la posibilidad de adquirir mayor jerarquía y la posibilidad también de poner a funcionar el trabajo en forma conjunta, como lo planteamos desde que estuvimos que asumir, allá por el 7 de enero».

«Con la posibilidad de laburar particularmente en forma articulada con Río Gallegos, que es fundamental cuando uno está fuera de la capital provincial».

«Porque si no, todos los entes provinciales se centralizan en la capital de la provincia y como suele decir, es la zona norte o el flanco norte que queda demasiado relegado. En nuestro caso nuestro trabajo impacta directamente en industria petrolera, la minería, la pesca, el hidrocarburo, residuos y muchas actividades que están relacionadas al ambiente, que son muchísimas. Creo que el desafío pasa hoy por implementar, generar y articular una política de estado que vaya más allá de las ambiciones personales y más allá del individualismo», indicó.

Sostuvo además que «creo que el ambiente está relacionado a una cuestión de que todos los habitantes de estas zonas debemos empezar a concientizarnos sobre el cuidado, sobre el lugar a donde operan la operadora petroleras donde cada uno tenga el control correspondiente, la minería, la pesca, pero a su vez la responsabilidad que tenemos puertas para adentro de cada uno de sus casas con respecto a su basura», dijo y añadió que «la posibilidad de separa la basura por ejemplo. Estamos en ese proceso. Me encontré con una Dirección orientada casi al 90 por ciento de las actividades en relación al hidrocarburo. Es una de las actividades más importante que tiene la provincia, de que nos genera casi el 80 y pico por ciento de nuestros ingresos en la economía de la provincia y porque te lleva al sistema, como digo esta oficina estaba orientada a la mayoría de las actividades del hidrocarburo. Tenemos como objetivo nosotros después del armado poder desarrollar una política medio ambiental y un estudio para empezar a manejar números estadísticos que nos permitan saber dónde estamos parados. Y eso va de la mano de una contextualización de leyes y disposiciones acordes a los tiempos y al contexto en el que vivimos. Estos temas relacionados a las industrias, por ejemplo, el petróleo no es la misma de hace 20 años, que hoy en el 2.020».

Objetivos

«Entonces creo que el objetivo pasa por redefinir la política ambiental para todos. Hacerla conocer, de preguntar y saber qué es lo que estamos haciendo, es fundamental. Nosotros empezamos a implementar mensualmente, un reporte mensual de las actividades. Porque entendemos que primero debemos hacer conocer qué funciones cumplimos. Y segundo, porque se maneja información pública que la gente tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando en áreas donde, si bien tienen concesiones algunas empresas, pertenecen los recursos a todos los santacruceños. Entonces debemos empezar a controlar a la minería como a la pesca también. Y así con un montón de actividades».

Agregó que «creo fundamentalmente que en los reportes que empezamos a lanzar tiene mucha fuerza en esto que estamos implementado. Hace mucho tiempo que no teníamos un informe de la mayoría de las actividades en relación al petróleo. Nosotros tenemos un desafío ya para entrar al año 2.021, que tiene que ver con la concientización, con la educación del ambiente, que esté relacionado a políticas y a proyectos grandes».

«Que tiene que ver con la separación de la basura, con incentivar a los profesionales que tenemos en el área, con capacitaciones. Queremos abrirnos a las escuelas, queremos abrirnos a la comunidad, entendiendo que debemos potenciar el medio ambiente, sano. Por ejemplo, yo escuchaba a las jovencitas de Truncado Verde. Entonces yo decía que hay que participar y no hay que hacer una bandera de estas políticas, sino que tiene que ver con incentivar y estar junto a estas acciones voluntarias. Creo que quizás son las acciones que aparte de la actividad específica que ya tenemos implementada hace mucho tiempo de control, la Subsecretaría tenga un brazo que esté relacionado a educación ambiental, que está relacionado a la prevención de que estar relacionados a la posibilidad de una oficina para que el vecino se pueda acercar y hacer denuncia. Yo, por ejemplo, hoy se acercó una vecina a comentarnos que había un problema en uno de los campos de acá de la zona».

Señaló también que «en este caso se toma la denuncia y se trata de cumplir en el momento, porque creo que el objetivo de esta Subsecretaria pasa por ser lo más rápido posible, no dejar las cosas para mañana. Y vuelvo a remarcar hoy está Sebastián. Antes estuvo Omar, antes tuvo Dardo, antes, antes, antes. Es importante que nosotros salvemos, potenciamos y capacitamos al equipo que hay dentro de lo que es el personal permanente, porque creo que la política se va a desarrollar cuando es un hilo de conducción que te permita entender que el objetivo es a largo plazo. Que tenés objetivos a corto y a mediano plazo también, pero que el material fundamental es la herramienta que te da en planta permanente».

«Hoy estamos viviendo una cuestión de pandemia bastante particular. Nos encontró casi todo el año conviviendo en la tierra que nos vio crecer, entendiendo que muchos estuvieron dos o tres años estudiando en otra ciudad, que las nuevas cosas d otros lugares le abren la cabecita, como decimos nosotros (por las jóvenes de Truncado Verde). Como decimos siempre que el árbol te deje ver el bosque y bueno, y se encontraron con cosas y ganas de hacer algo productivo y empezó a contagiar gente que asiste. Esa es la conciencia social, que es lo que buscamos nosotros de poder implementar en la Subsecretaría. La conciencia social con el ambiente, que está relacionado con las buenas decisiones de los dirigentes y entender de que, por ejemplo, nosotros tenemos una excelente relación con la gente del gremio petroleros».

«Ellos armamos en forma conjunta una subcomisión de medio ambiente que nos colabora constantemente. Imagínense esto. Tengo dos camionetas para recorrer no sé qué cantidad de kilómetros en zona norte de los yacimientos, no por hablar del petróleo. Imagínense con tengo seis personas. Hay delegados que dos están en Las Heras, dos de Caleta y dos de Pico Truncado, que me ayudan y generamos unos informes que yo puedo subir a la base de datos».

«Cómo hasta esos lugares no puedo llegar en el momento por una cuestión de logística, ellos me cuentan cada uno de los incidentes que vamos teniendo y eso tiene que ver con la conciencia social. Porque a partir de los dos delegados empezaron a aparecer un montón de gente que laburan industria, es decir, se va conocen en profundidad cada lugar como baterías, como pozo que están en producción. Muchos incidentes de las operadoras no son declarados. Otros los tenemos que buscar, así es como nosotros queremos buscar y educar desde el ambiente. También tenemos que educar a las operadoras porque después se acostumbran cuando no hay control. Cuando uno toma el control que corresponde, es donde se paran los abusos. Aquí también hay que empezar a hacer un mea culpa, decir bueno, a ver cómo me proyecto hacia delante».

«Hay que empezar por reconocer el tema de la basura, entonces nos queda, por ejemplo, la posibilidad de ver quién tratas esos residuos y cuál es su disposición final, se entiende? Esto tiene muchos alcances, por ejemplo en las localidades, particularmente aquellos lavaderos que lavan ropa, que venga la industria petróleo tienden a generar un residuo contaminante de petrolero, entonces debe tener un control. Las adecuaciones es una norma que nos permiten a nosotros decir bueno, esto por ejemplo, tienen un lugar específico para el tratado final de esas aguas del lavado. Por ejemplo con un manguera te tiran todas esas aguas a la cloaca. Se entiende, que la cloaca todo son desperdicios domiciliarios, entonces nosotros debemos empezar a controlar esos desechos que también son de la industria petrolera».

«Nosotros hicimos un par de inspecciones en la Clínica Cruz del Sur que generaron ruido, que tiene que ver con el control para saber que se hace con los residuos patológicos. Creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Que hay cosas que hay que empezar a controlar y decir bueno, a dónde va este residuo. Qué hago o no con el residuo».

«Ahora las inspecciones que estén relacionadas a nosotros, en cuanto a los lavaderos de ropa de los trabajadores petroleros y lavaderos de vehículos de uso de la industrial. Tenemos un padrón de, por ejemplo, en lavaderos inscriptos, generadores de residuos peligrosos petroleros. A partir de ese padrón yo tengo que controlar, no me puedo meter por meterme, salvo que haya alguna denuncia, algún vecino».

«Entendemos que la forma de modificar una política ambiental es hacernos responsables de lo que tenemos que hacer. A partir de ahí es el laburo en conjunto con las distintas instituciones dentro del estado provincial en este caso. Y decir bueno, a ver, y desde el Estado provincial las dependencias, por ejemplo, servicio público articular con el municipio para poder desarrollar las obras. Yo creo que es fundamental. Vuelvo a decir y tomamos algo que dijiste recién. Tenemos que empezar a hablar estas cosas. Es imposible tapar el sol con el dedo. Entonces, es decir, bueno, a ver cómo. Cómo hacemos? Cuál es la proyección más allá, por ejemplo, de las acciones específicas antes de cualquier clausura que venimos haciendo siempre tenemos el asesoramiento técnico. Nosotros tenemos excelentes profesionales, jóvenes, con muchas ganas y la cláusula tiene que ser el último en la últimas decisiones. Claro. Me parece que eso que tiene que ver con esto que queremos implementar, que es la educación en algunos mediante el control fuerte y en otras es un acompañamiento. Y esto que hablamos de odontólogos, clínicas e rotisería hotel tiene que ver un trabajo de de educación, tiene que ver eso. Hay cosas que se desconocen, que nunca se controlaron y como no se encontraron parece que no están legisladas o no, y no está el marco legal para poder exigirlas. Entonces creo que ahí es donde el Estado debe exigir y articular en forma de red en sus instituciones».

«Antes los expedientes se movían acá y se cerraba acá. Eran actores y jueces. Así que nosotros ahora tenemos que llevar todos los expedientes hacia la Secretaría. Así estaría a la el área técnica. El área legal dicta las disposiciones que van con la multa pertinente, con la mirada técnica a corregir y los tiempos es de forma articulada. Por eso nos propusimos como fundamental esta comunicación constante con la Secretaría», manifestó.

Finalmente consideró que «al principio es fijar posición porque uno tiene la camiseta puesta en la localidad y principalmente la zona norte, entender que estaba centralizado. Hay actividad que está muy centralizado y que hoy tenemos cierta independencia, sin desconocer que hay pasos administrativos que hay que respetar y jerarquía también, pero que Zona Norte tiene por lo menos la conducción con trabajo operativo de los empleados, la firmeza de tomar decisiones».