El Centro de Sanidad Animal permanecerá en Zona de Chacras hasta fines de enero

Caleta Olivia

Desde la Subsecretaría de Salud Ambiental y Zoonosis se trabaja fuertemente en pos de fortalecer la labor de castración de perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. A tal fin, permanecerán en este punto por un periodo prolongado para satisfacer la gran demanda de todo el sector.

El Centro de Sanidad Animal se encuentra ubicado en la sede de la unión vecinal de Zona de Chacras

El Centro realiza de 8 a 10 castraciones diarias entre perros y gatos, tanto machos como de hembras.

Su horario de atención es de 8 a 12 horas de lunes a viernes y los turnos son otorgados únicamente de forma telefónica al 0297-155402272 de 9 a 12 horas, a fin de evitar aglomeración de personas en razón de la emergencia sanitaria.

Según resaltó la subsecretaria de Salud Ambiental y Zoonosis, Sandra Ortiz, piden a los vecinos que sacaron turno y no pueden asistir a su turno, avisar previamente para reprogramar el mismo a través de la fan page de Facebook. De lo contrario, ante la inasistencia el turno no será reprogramado.

«No importa el motivo, lo importante es que avise así podemos llamar a alguna otra persona», indicó Ortiz, quien recordó que al permanecer en Zona de Chacras hasta fines del mes de enero, habrá tiempo suficiente para que todos puedan asistir y solicitar un nuevo turno de ser necesario.

Finalmente, recordó que las castraciones son totalmente gratuitas ya que los insumos los aporta el Municipio. Solo se solicita una colaboración voluntaria de tres ladrillos de 32x18x18, para contribuir a la construcción del cerco perimetral del Centro de Sanidad o insumos de higiene, lo que no es un impedimento para acceder al servicio en caso de que no puedan brindarlos.