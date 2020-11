Concejo: Juárez y Alvarez no dieron quórum para tratar la incorporación de Bazán

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Los que no creen en la Democracia, tendrán que dar explicaciones», manifestó el concejal Prof. Gabriel Murúa al momento de expresar su postura sobre la determinación de dos de los concejales del oficialismo de levantarse de la sesión del Concejo Deliberante y no dar quorum.

«Como en el picadito de fútbol de barrio, cuando el resultado es irreversible se llevan la pelota y suspenden todo».

Este jueves, la sesión del Concejo Deliberante no terminó debido a que los ediles Juan Carlos Juárez y Paola Alvarez, del bloque oficialista no dieron quorum luego del cuarto intermedio, para darle continuidad a la reincorporación de Bazán, proyecto que fue tratado sobre tablas.

En relación a lo acontecido en la sesión virtual, Murúa remarcó: «Siempre fui claro sobre el tema, yo ya he expresado mi postura en la sesión anterior y vuelvo a reafirmarla», aseveró: «existe una división de poderes en este país que conlleva a la solidificación de la democracia después de la última dictadura militar que tanto mal le hizo a nuestro país».

El concejal manifestó que sus pares que decidieron levantarse de la sesión, priorizaron un tema netamente político como bandera para no dar debate, dejando afuera el análisis de muchos otros que hoy son prioridad y que guardan relación con la realidad de la pandemia en la ciudad.

Asimismo refirió: «esa división de poderes deja bien claro cuál es la función del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Siendo la constitución la norma superior que nos rige en nuestros accionarles», y añadió: «La doctrina del ex-juez Zaffaroni sobre su postura del derecho a la inocencia ha dado amplia muestras en sus fallos cuando estaba en actividad sobre la postura que debe asumir la justicia, quitando de la política las acusaciones inquisitorias y pidiendo sobre la normalidad de los procesos. No es un hecho menor lo que pronunció ya que el ex-juez citado es actualmente un referente y asesor en temas de la justicia del actual presidente».

Sobre estos argumentos y tomando las palabras del Presidente Miguel Troncoso, «la causa por la cual suspendimos a el Concejal Bazán ha sido archivada. Eso no quita que la justicia haga todas las investigaciones que crea conveniente y cuando llegue un dictamen que debamos analizar tomaré la postura de hacerlo al mínimo detalle». Hasta que eso suceda, «y que la justicia dictamine y al archivarse la causa como dijo el presidente por el informe de la conjueza, no existen motivos para seguir manteniendo la suspensión del concejal Bazán».

Por ello, reforzando el sistema democrático de este país, y entendiendo sobre la importancia de que los 5 concejales de esta localidad trabajen por lo cual fueron electos, «es que voté positivo por la vuelta de concejal Bazán»,

Aseveró que «pero esto hoy no sucedió, quienes sentían que estaban en minoría decidieron levantarse de la sesión en el cuarto intermedio y no volver, para asi lograr suspenderla. Sin respetar la minoría, tampoco en este caso el voto de la mayoría, esta es la forma que eligen cuando ya no hay argumentos, cuando no importa la institucionalidad y menos cuando no entienden como funciona la democracia. Siempre trabajé en minoría, sabiendo lo difícil que es, pero jamás abandoné una sesión, por que entiendo que las instituciones se respetan y las discusiones se dan en los ámbitos que están establecidos para ello. Hoy no es un día de festejo, tendríamos que volver a la institucionalidad y dejar así de perder energías en antagonías políticas para ponerlas todas en resolver los problemas que hoy aquejan a nuestra localidad».