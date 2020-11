Pedro Márquez referente del partido político NOS se refirió a la campaña de afiliación

Facebook Twitter

Pico Truncado

En una comunicación telefónica desde Río Gallegos con el programa «La Tarde de Nativa» por Radio Nativa – MAS RADIO de Pico Truncado, el referente del nuevo movimiento político NOS hablo sobre la campaña de afiliación que se está llevando a cabo en toda la provincia.



Consideró que «estamos trabajando junto a un gran equipo para hacer conocer la propuesta que tiene este nuevo partido NOS que tiene como líder a Juan José Gómez Centurión. Por esta pandemia a principio de año estuvimos que cancelar su visita a Río Gallegos porque la idea era que se conozca y tome contacto con nuestra gente en el sur, llevando su mensaje también hasta Ushuaia. Con esta llegada de él a Rio Gallegos había que traer gente de San Julián, de Piedra Buena, de Puerto Santa Cruz y de El Calafate habíamos pensado que iba a ser una gran movida. Bueno, pero se suspendió lamentablemente, y hay una promesa que cuando esto se levante empiece la campaña provincial. Y por ahora la zona norte de la provincia es una materia pendiente».

«Pero en todas las localidades de zona norte hay personas que nos están representando y contribuyendo a fortificar esta campaña de afiliación, que se está haciendo en veintidós de los veinticuatro distritos de nuestro país, con esta campaña de afiliación a nuestro partido queremos que se nos reconozca como un partido más nacional, y podamos participar de las próximas elecciones».

«A Gómez Centurión se lo conoció en los últimos tramos de las elecciones pasadas, pero en Santa Cruz le fue bien. Porque sin conocerlo obtuvo más de mil quinientos votos».

Además sentenció que «Juan José Gómez Centurión estuvo viviendo muy cerca de acá, estuvo en su función como militar en el Regimiento 25 de Sarmiento, quienes fueron a Malvinas y de allí él tiene experiencias personales que son dignas de escucharse y de elogiar. Particularmente tuve oportunidad de escucharlo y siempre él nos contó brevemente y lo hizo en la semana del 2 de abril. Digamos que es la fecha que simboliza el tema de Malvinas. Ellos siempre están presentes en Sarmiento y se reúnen todo los años quienes fueron a las Islas. Es decir, toda la sección a la cual pertenecía Gómez Centurión».

«Dentro de la Sección el tenía un soldado que se llamaba José Honorio Ortega. Es para nosotros nuestro héroe. Este tipo de soldado estuvo a cargo de Juan José Gómez Centurión. Hoy por hoy el tiene una estrecha relación con la mamá de José. Es más, es una de las personas que le aprecia mucho y bueno, y obviamente se hace un vínculo muy, muy estrecho».

«José Ortega estuvo en el regimiento 25 y de ahí de Sarmiento, Chubut. De ahí partió hacia las Islas Malvinas. Estamos orgullosos de nuestros héroes y también se refleja en este partido que es sumamente nacionalista. Compartimos su visión de un buen hombre de fe, es patriota y un estadista».

Márquez manifestó también que «este es el mensaje que estamos llevando a toda Santa Cruz, porque entendemos que no podemos estar sobreviviendo, como lo estamos haciendo realmente. Tenemos que gozar esta vida en forma plena y no condicionada».

«Yo quiero dejar mensaje a todos los que nos pueden escuchar en estos momentos, y dejar una página donde la persona puede ingresar sus datos para que nosotros nos contactemos en cualquier punto del país. Incluso lo puedo hacer en www.afilitenos.com Les dejo mi teléfono particular es el 2966 449482. Estoy abierto para cualquiera que pueda o quiera comunicarse», dijo finalmente Márquez.