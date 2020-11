Mariano Nieto: «el gobierno no escuchó a los profesionales de la salud, ni a los gremios y hoy nuestro sistema de salud está a punto de colapsar»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El referente de Tu Espacio pidió que el intendente y el vicegobernador gestionen urgentemente la llegada de nuevos profesionales, y le adviertan a Alicia Kirchner que se necesita más inversión e infraestructura para un hospital que hoy como cabecera Zonal no puede dar respuesta eficiente a la zona norte.

«Siempre el gobierno corre detrás de los problemas y parcha sus propios errores», dijo Nieto.

Días atrás un grupo de profesionales del área de «Clínicas» del Hospital Zonal envió una nota al gobierno y a las autoridades del hospital describiendo la grave situación sanitaria donde queda al descubierto las distintas deficiencias del sistema público de salud.

«Es necesario que la gobernadora Alicia Kirchner salga de su encierro y empiece a tomar dimensión de lo que ocurre en Caleta Olivia», advirtió Mariano Nieto ante la dura realidad que afecta al Hospital zonal de nuestra ciudad, donde los propios profesionales de salud ponen de manifiesto su enojo por la falta de vocación política y gestión de los funcionarios que puedan respaldarlos y ayudarlos a marcar un rumbo claro por delante.

En esta línea el referente marcó que «la gobernadora, el vicegobernador y el intendente no pueden seguir diciendo que desde la oposición buscamos desestabilizarlos para desviar la atención», cuando son «los propios profesionales de la salud que advierten su falta de empatía» y la poca predisposición que demostraron para construir un modelo sanitario que responda a la demanda y pueda destrabar la tensión del sistema. En 7 meses, Cotillo y Quiroga, no prepararon las condiciones mínimas esenciales ni escucharon a los referentes médicos y gremiales, queda claro que este colapso sanitario es producto de la falta de coordinación política y de gestión para resolver estas demandas.

Nieto se refirió y criticó la postura del vicegobernador Quiroga que está totalmente «distante con los problemas de los vecinos de Caleta Olivia y de la zona norte de la provincia» y especialmente con la crisis sanitaria de nuestra ciudad, tanto así que hace unos días los diputados no dieron lugar (por segunda vez) al pedido conjunto de la oposición de que se apruebe el uso del ibuprofeno inhalado en nuestra provincia.

También Nieto fue crítico con el Vice Gobernador que no pelea por la vida de los Caletenses, llegaron profesionales sanitarios de Buenos Aires a Río Gallegos y no a nuestra ciudad, cuando nuestra curva de contagios también va en ascenso.

Por último, el referente de «Tu Espacio» advirtió que tanto el gobierno Provincial como el Municipal deben reconsiderar su postura negacionista y comenzar a escuchar, porque es claro que «no nos cuidaron y no siguieron las recomendaciones», » los hechos demuestran que somos una de las provincias con mayor número de casos por habitantes, con más fallecidos por habitante y con mayor porcentaje de profesionales contagiados por habitante», sentenció.