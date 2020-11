APROSA en defensa de los equipos de salud realizó jornada nacional de lucha

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Bajo este lema se realizó una nueva Jornada Nacional de Lucha de los profesionales de la Salud, y en Santa Cruz, APROSA sigue exigiendo respuestas.

Desde APROSA Andrea Pérez, informó que el gremio, adhirió este martes 10 de noviembre a la Jornada Nacional de Lucha, organizada por Fesprosa y donde los gremios de las distintas provincias acompañaron pidiendo por la defensa de los equipos de salud.

Ante una nueva jornada, aprovechamos para seguir reclamando las deudas que este gobierno provincial sigue postergando al sector de la salud. No nos sirve a esta altura que nos quieran endulzar los oídos con promesas vacías, las paritarias tienen que ser ya, el Bono Nacional se tiene que pagar, los pases a planta permanente y a full-time ya no pueden esperar.

Fuimos solicitando que se mejore la situación de los trabajadores de la salud, insistimos con la falta de profesionales en nuestros hospitales y el gobierno de Alicia Kirchner, que es quien tiene la decisión final, no está escuchando. La situación sanitaria en San Cruz es lo que está llegando a su límite, hay una sensación de querer ir siempre detrás del problema en vez de prevenir cuestiones básicas, los parches en la salud no sirven.

Ya le pedimos de forma urgente la «hoja de ruta» a la cartera de Salud de Santa Cruz, para saber cómo se piensa actuar, cuáles son las medidas a tomar, y lamentablemente la postergación sigue siendo la respuesta, mientras vemos como nuestros vecinos se nos mueren y no podemos hacer nada. Y no es cuestión de «mezquindades» o «egoísmos», sino de falta de personal, de espacio, de insumos, de una estrategia clara, hemos perdido colegas en la trinchera contra el Covid.

Por último, Pérez pidió al gobierno de Alicia Kirchner que escuche a los trabajadores de la salud que siguen dando una pelea desigual ante la realidad que nos afecta a todos, no es el capricho de un gremio, es la salud de todos los santacruceños la que está en jaque.