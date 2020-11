Matías Quinteros: «la pandemia en Santa Cruz deja en evidencia las peores miserias del gobierno»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Luego de las polémicas declaraciones y desafiliación de un dirigente de las filas del radicalismo, que expresaron la disconformidad con la conducción provincial y por no pronunciarse ante la actualidad de nuestra provincia, el presidente UCR Caleta Olivia, se refirió cual es la visión de la oposición zona norte durante estos 9 meses de pandemia.

Matías Quinteros expresó: no se puede creer que ni en la peor situación sanitaria, económica y social de Santa Cruz, nuestros gobernantes sigan con la soberbia en su máximo esplendor, ejemplo de ello es que a pesar de la cantidad de casos y muertes, todavía dicen no al ibuprofeno inhalado porque es una iniciativa de la oposición, la miseria a flor de piel.

Dijo además que «eslamentable el manejo de la emergencia sanitaria, no tuvo sentido la cuarentena de 9 meses, no lograron controlar el virus y tampoco equiparon hospitales ni mejoraron las instalaciones de emergencia para anticiparse a la llegada. En vez de planificar una cuarentena inteligente, focalizada en los adultos mayores y atendiendo a sus necesidades, cerraron durante meses toda la ciudad y la provincia, sin tener virus circulante, con el argumento de la falsa dicotomía entre economía o salud, dejaron a la buena de Dios a pymes, emprendedores y comerciantes, destruyendo toda la economía local e instalando un panorama desolador para las personas que día a día trabajan para ganar su dinero. Por otro lado, vemos a diario los inconvenientes que hay con los permisos y diferentes protocolos para el ingreso a Santa Cruz, de trabajadores de la industria petrolera, minera y pesquera que vienen de otras provincias. Y paradójicamente nosotros tenemos el índice de desocupación más alto del país en relación a la cantidad de habitantes».

Consultado que alternativa podría ser viable Quinteros expresó que «el gobierno provincial a través de la secretaria de energía, medio ambiente, ministerio de trabajo y sindicatos deberían exigir a las operadoras petroleras, mineras, pesqueras y las diferentes empresas que están en la represa rio Santa Cruz, capacitar y formar a los hombres y mujeres que deseen tener un trabajo genuino. Nuestra gente no quiere conformarse a vivir de bolsones y subsidios».

Consultado sobre el nuevo programa de Nación Potenciar Trabajo, Quinteros expreso: lamentablemente hacen propaganda exitosa de incluir a planes y cooperativas a un programa nacional, es una vergüenza y un consuelo lastimoso ya que vivimos en una de la provincia más ricas de la Argentina y tenemos todos los males del país. ¿Ésta es la famosa industrialización o diversificación productiva que vendían en campaña? o la tierra de oportunidades es únicamente para ellos porque en lo particular a los funcionarios del gobierno les va muy bien en sus economías y sólo hay emergencia económica siempre para nuestros vecinos», manifestó.