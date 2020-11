Comerciantes caletenses se muestran unidos frente a la crisis

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La realidad del comercio local se torna cada vez más difícil, en este sentido y buscando acciones conjuntas en defensa de la actividad comercial, es que se realizó en instalaciones de la Cámara de Comercio una importante reunión a la que asistieron los integrantes de la actual comisión directiva y comerciantes que representan al grupo «comerciantes unidos» de la localidad.

Se intercambiaron distintos puntos de vistas y aclararon posiciones en torno a la grave realidad por la que atraviesa la actividad y además de clarificar la actual situación institucional de la Cámara de Comercio.

De esta manera la comisión directiva despejo diferentes dudas sobre la institución, por lo que se indicó que se encuentran a la espera de la autorización de Personería Jurídica para iniciar el proceso eleccionario de renovación de la comisión, es evidente según indicaron «que la situación de la pandemia ha postergado estos actos y seguramente el año próximo se pueda realizar la elección como corresponde y siguiendo los pasos que marca el estatuto e incorporando socios».

Más adelante se reconoció la necesidad de actualizar el estatuto que rige a la institución e iniciar distintas acciones conjuntas para que la actividad no siga cayendo aún más.

Se destaca que ambos sectores acordaron un trabajo conjunto, que tenga como premisa central, la defensa del comercio local y buscar el diálogo y consensos necesarios para que los comercios que aún no pueden abrir, lo hagan en el corto plazo.

Es importante destacar la necesidad de apertura con protocolos de los rubros que aún no han abierto y en un horario más amplio los días domingos para los comercios de cercanía.

Se dejó en claro que es fundamental, que previo a la toma de decisiones, la Cámara de Comercio sea convocada a participar en los encuentros que sean necesarios con las autoridades, para que representando el sentir del comercio local se expresen las posturas que correspondan.

En el extenso encuentro se indicó que «la actividad comercial no contagia, es clarísimo que los contagios están vinculados a las reuniones sociales, a sectores que desafían el virus y terminan contagiando a nuestros mayores».

Se ratificó además que «los comerciantes queremos que exista un justo equilibrio entre ejercer nuestro trabajo y cuidar a nuestros empleados, a nuestros clientes y a nosotros mismos, en definitiva aplicar con absoluta responsabilidad y compromiso los protocolos que hemos acordado, nuestro mejor negocio es no contagiar, es la salud de la población», afirmaron.

Finalmente se acordó, «un trabajo en conjunto, seguir reuniéndonos cada vez que haga falta y afrontar juntos los enormes desafíos que impone esta pandemia».