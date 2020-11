Santa Cruz: El Partido Obrero realizará actos el sábado 14

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Como parte de la Jornada Nacional de actos en todo el país, el sábado 14 el Partido Obrero organiza actos en las principales ciudades de la provincia, los que se realizarán al aire libre, con distanciamiento social y precauciones sanitarias.

El Partido Obrero ha decidido retomar la calle en vistas al rumbo adoptado por el gobierno de Alberto Fernández, que se apresta a firmar un pacto con el FMI, o sea que está ejecutando un plan de ajuste contra los jubilados, los salarios, las condiciones de trabajo y los gastos sociales en general.

«Las burocracias sindicales sostienen al gobierno en un pacto social de hecho, tanto en el país como en Santa Cruz. La CGT zona sur ha tomado alguna distancia del gobierno de Alicia, pero solo de palabra. El sindicato petrolero que anima a la CGT acaba de firmar un nuevo convenio de flexibilización laboral, acomodándose a la presión de las corporaciones como siempre. ATE ha hecho un parito aislado para cumplir, mientras Alicia por 5° año consecutivo sigue ajustando con una caída real de los salarios del 50 %», indicaron a través de un comunicado de prensa emitido desde el Comité Provincial del Partido Obrero.

Agregan que «Alicia Kirchner en pandemia, se ha mostrado nuevamente como una gobernadora de las mineras. Su Jefe de Gabinete es contratista de las mineras y el primer gesto del gobierno mientras cometía todo tipo de errores e imprevisiones que facilitaron el ingreso del virus en la provincia, fue hacer lobby para que se declare actividad esencial a la minería. Los contagios en casi toda esa industria y esta semana en Cerro Vanguardia, son claramente responsabilidad del gobierno y las empresas que no aíslan al personal con síntomas y han establecido protocolos que ellos mismos violan constantemente para privilegiar la producción, con el acompañamiento de la conducción de Aoma. La irresponsabilidad con el manejo del último turno que bajó de Vanguardia es tal, que puede ocasionar una infección masiva en Puerto San Julián».

Hospitales

«El Hospital Regional de Río Gallegos está colapsado y otras entidades que podrían ponerse en marcha no funcionan por falta de personal. Caleta Olivia pasa la misma situación y va en aumento como otras localidades más pequeñas en las que apenas hay o directamente no hay respiradores para atender a los pacientes. La falta de personal es el principal problema en todos lados. Si fuera poco gran parte del personal de salud está precarizado, la limpieza en manos de cooperativas que pagan 15 mil pesos, monotributos, contratos precarios, etc».

Agregan que «ya cayó un ministro de salud y el reemplazante es un gran ausente. El Partido Obrero ha planteado un programa propio ante la crisis de la salud, para que Comités de Emergencia dirigidos por los trabajadores tengan poder de decisión y puedan exigir un cambio de rumbo al gobierno, que comienza por la unificación de todo el sistema sanitario público y privado, la triplicación del presupuesto para salud, la efectivización inmediata del personal, la provisión de equipos adecuados, la toma de profesionales en cantidad suficiente y la duplicación de los salarios a todos los hospitalarios».

«El estado de ánimo del pueblo es de una bronca acumulada que estalla por momentos. Se suceden las caravanas en medio del agravamiento de la pandemia. Hace unos días más de mil vecinos autoconvocados participaron de la manifestación más numerosa en la capital provincial contra las multas del intendente Grasso. El hospital que se encuentra colapsado ha producido importantes asambleas, petitorios y marchas por fuera de las organizaciones gremiales. El plan de lucha de Adosac por el aumento salarial ha confluido en estos días con los trabajadores de la salud, con la CTA Santa Cruz y con algunas dirigencias sindicales como la de judiciales y vialidad en una importante caravana conjunta, que culminó con un Acto en Casa de Gobierno. Es un rumbo de unidad más que necesario que rompe la tregua de la burocracia sindical y tendrá nuevos eventos en los próximos días».

Aseveran además que «los actos que convoca el Partido Obrero este 14 de noviembre, son un esfuerzo por mostrar una perspectiva política independiente al activismo que sale a la calle en las marchas vecinales y gremiales».

El programa ante la crisis sanitaria, el aumento salarial para todos, la unidad de las luchas, el apoyo a los despedidos municipales, petroleros y de YCRT, serán parte de nuestros actos.

La salida en favor de los intereses populares pasa por la nacionalización de la minería, los hidrocarburos y demás bienes comunes, bajo control de los trabajadores.

No al Pacto con el FMI. Basta de ajuste y entrega

Vamos a los Actos del Partido Obrero

En Río Gallegos 17:30 hs en Urquiza 166, frente al local del Partido Obrero

En Caleta Olivia 18 hs en la Plaza 20 de Noviembre