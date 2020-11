María Inés Kriss: «próximamente la Secretaria de Gobierno tendrá su edificio propio en Pico Truncado»

Facebook Twitter

Pico Truncado

Así lo dijo la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Pico Truncado, María Inés Kriss en el programa «La Tarde de Nativa» por radio Nativa – MÁS RADIO en una entrevista que se le realizo en el estudio de la emisora.

La Sra. Secretaria de Gobierno adelantó que en los próximos días esa Secretaria que se encuentra desde hace muchísimo tiempo en el edificio central de la calle 9 de julio al 450, se va a trasladar a donde funcionó en su momento la Unión Vecinal del Barrio Huemul.

Este edificio al pasar al municipio estas instalaciones que eran en su momento propiedad de YPF, que se encuentran ubicada en la esquina de Pasaje Huemul y calle San Martin del barrio Huemul ex Barrio C.O.A.R., por donde paso también la oficina de juventud, allí funcionará toda la Secretaria de Gobierno de ahora en mas».

De esta manera, la funcionaria sostuvo que «descentralizamos nuestra secretaria y tendremos en un solo edificio todas nuestras direcciones que tenemos a cargo. Esto acarreará menos dificultades para nuestro vecino a la hora de hacer algún trámite, llámese que tenga que ver con la Dirección de Obras Particulares y lo que tenga que ver con inspección y demás. Los que si va a seguir funcionando en el edificio propio que tienen es la Dirección de Transito, ellos ya hace muchísimo tiempo que tienen su lugar, pero que es una dirección que es parte de esta Secretaria».

«Esto lo hemos pensado en la comodidad del vecino, además nosotros también queremos que ellos vecinos respondan a los requerimientos que el estado municipal que va a trabajar sobre determinados ejes, un ejemplo de estas objetivos que nos hemos propuesto es la mayor cantidad de la tierra que hoy está adjudicada que ya deberían tener su título de propiedad, tenemos que tener mucha transparencia y claridad respecto en cómo se adjudican las tierras, la gente debe acostumbrarse a tener un plano aprobado, no es nada que vayamos a inventar, esta todo escrito y hechas las ordenanza, lo que hay que hacer es hacerla cumplir y que los vecinos la cumplan también. Que nuestros vecinos a la hora de construir tengan sus planos aprobados, que tengan un inicio de obra en la Dirección de Obras Particulares, donde nosotros como estado ir y controlar esa obra. Que ese plano que hoy poseen este en la realidad. Estas son todas cosas prácticas, Truncado esta a un paso de cumplir 100 años hoy en medio de una pandemia, estos son las cosas que nos hemos propuesto hacer».

Reiteró en el área de Obras Publicas, Tierra y catastro hay que llegar a tener títulos correspondientes.

«Nuestra Secretaria es amplia tanto que durante la pandemia la Dirección de comercio ha tenido un trabajo formidable, ya que desde el comienzo ya estaba trabajando sobre los protocolos de seguridad de la salud en los comercios, poniendo en cada local la cantidad de personas que debería estar por metro cuadrado y como debían mantener los locales sanitizados. Este también ha sido un trabajo que nos llevo mucho tiempo de ponerlo en práctica para que el comercio se adecue a esta nueva normalidad, en todos los ramos ya que debíamos hacer una discriminación sobre todos los rubros», dijo.

Añadió que «Transito también fue y es una da las Direcciones que han estado trabajando durante todo este tiempo, en la tareas de control y siendo parte del COE local también».

«Es mucho el trabajo que tenemos, tuvimos y tendremos, pero el compromiso que encontré en los trabajadores municipales ha sido destacable, yo nunca había trabajado en este ámbito municipal, pero es el desafío que me propuse cuando asumí como Secretaria de Gobierno poner un granito de arena en el cambio de sistema más adecuado a nuestros días donde la tecnología ya es parte de nuestra vida cotidiana», señaló finalmente María Inés Kriss.