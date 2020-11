Soloaga: «ha sido una verdadera pueblada de apoyo y movilización de la comunidad de Cañadón Seco»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Yo te quiero sano y vivo», Fuerza Jorge el pueblo te acompaña», «No a la usurpación», «Si al gobierno elegido por el pueblo», «No al golpismo», rezaban algunos de los carteles que portaron alrededor de 200 vehículos que marcharon por la localidad de Cañadón Seco en una multitudinaria caravana en respaldo al Presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga.

Por iniciativa de los vecinos, este sábado por la tarde, la caravana transitó por las calles de la localidad en un apoyo que se generó tras unas pintadas que aparecieron en el ingreso a Cañadón en las cuales «festejaban» la enfermedad que posee el comisionado de fomento.

Casi dos horas duró la circulación de los automóviles, la mayoría de ellos ocupados por vecinos de Cañadón Seco y otros de Caleta Olivia, además de la presencia del presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, Miguel Tronco, Pavel Godillo y afiliados y dirigentes del Sindicato Petroleros, entre ellos Pablo Carrizo.

Tras la partida, la caravana pasó frente a la casa del Presidente de la Comisión de Fomento (de licencia por prescripción médica), quien emocionado y junto a su esposa, saludó el paso de los automovilistas.

Estos continuaron el «bocinazo» de repudio» contra las usurpaciones y los intentos de destitución de Soloaga, orquestada por un minúsculo grupo de vecinos, quienes se muestran contra el Comisionado de Fomento.

El recorrido incluyó el barrio Gas del Estado y a su regreso a la vivienda de Soloaga, continuaron las muestras de afecto.

«Estaba descansando en ese momento y como muchos saben, por disposición médica tengo que evitar algunas cosas que realizaba normalmente y me encuentro con semejante manifestación de la gente, por muchas cosas que están sucediendo», indicó Soloaga a los medios, en una breve entrevista realizada.

Consideró que «las cosas que suceden, son actitudes que nada tiene que ver con la realidad, tienen vinculación con la infamia y actitudes muy bajas, que no saben que la política es abrir los brazos, no cerrarlos. Es hacer cosas para la gente y responder demandas de la sociedad», sostuvo.

Añadió que «muchos creen que ensuciando y difamando pueden destruir a alguien y se autodestruyen ellos solos»,

Totalmente sorprendido por el apoyo señaló que «esta caravana es el ejemplo, jamás en mi vida he vivido algo parecido. Hemos tenido resultados electorales importantes, pero han tenido que ver con la organización y organizando a la gente que se movilice, pero esto me ha generado un gran impacto y emoción. Estoy conmovido, porque tampoco es fácil recibir tantos cachetazos y de pronto y sorpresivamente esta respuesta».

«No tengo palabras de agradecimiento para quien ha tomado la iniciativa, porque seguramente alguien ha dado el primer paso de convocar y muchos otros los han acompañado. Además han demostrado plantarse frente a situaciones que vive la sociedad hoy en día, como el odio, el resentimiento, la búsqueda del conflicto y el enfrentamiento de uno con otro. Por eso frente a la violencia de unos pocos, está la caricia en el alma de muchos. Esto rescato de este día frente a mi casa», sostuvo.

Finalmente consideró que tras este apoyo «inyecta de energía. Pero cada vez que suceden este tipo de acompañamientos, como en procesos electorales, la sociedad de Cañadón Seco dispuso que quien tenía que conducir y tomar las iniciativas institucionales y políticas de Cañadón, era Jorge Soloaga. El 60 por ciento de la comunidad lo ha manifestado. Eso nos da mas compromiso y obligaciones, no nos da derechos. Esto genera el mismo efecto, nos genera dar más deberes y obligaciones, mas responsabilidades y nos obliga a replantear cosas que hemos hecho bien y mal. Esto es lo que significa para mi este impactante procedimiento popular que hemos tenido y me atrevo a decir que ha sido una verdadera pueblada de apoyo y de movilización de nuestra gente», manifestó.