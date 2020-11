Aseguran que ex candidata en elecciones busca apoyo oficial para destituir a Soloaga

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Vecinos de Cañadón Seco denunciaron que ex candidata en las últimas elecciones se encuentra gestionando y realizando una campaña para lograr la destitución de Jorge Soloaga en la presidencia de la Comisión de Fomento de esa localidad.

Además, trascendió que la campaña que viene realizando desde hace semanas, incluyó pedido a diputados provinciales para elevar el pedido al gobierno provincial.

«Estamos ante una actitud desestabilizadora, golpista y descalificadora de un grupo minúsculo de ex candidatos a presidentes comunales encabezados por Noelia Arias, quien en las últimas elecciones consiguió menos del 20 por ciento de los votos», fue una de las frases con las que se despachó frente a un grupo de vecinos fue, lo que más me interesa es hacerlo mierda a Soloaga, donde demuestra su odio al presidente comunal. Otro fue el caso de una activista de apellido Manrique quien no tuvo empacho en desearle la muerte al jefe comunal. Detalló un residente de la localidad, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

Asimismo aseveraron que «se ha tratado de imponerle a algunos diputados, la intervención y destitución de la presidencia comunal de Cañadón Seco, a partir de una denuncia que ha sido totalmente cuestionada y en la cual, algunos documentos habrían sido falsificados».

«Lo que se busca en la comunidad, es quebrar la vida institucional de Cañadón Seco, de romper la paz institucional y de desconocer códigos políticos con un desconocimiento total de la Constitución y la ley, planteando únicamente tratar de sacar del cargo a Jorge Soloaga», indicaron vecinos de Cañadón Seco, que así lo han denunciado y puesto en conocimiento a través de las redes sociales.

En tanto, quienes también manifestaron su repudio total por la actitud fue el vocero del Partido Justicialista de la localidad, Luis Galarza, quien manifestó que «las personas que llegaron con falsificación de firmas y tuvieron el rechazo categórico de la gente en las urnas, no saben de política, creyendo que la política es descalificar y denostar».

También por la situación se manifestó un integrante de la oposición, Fabián Sobrino quien en las redes sociales manifestó estar en «total desacuerdo» con el planteamiento de algunos ex candidatos.

Luis Pazos, también ex candidato de la oposición en las elecciones se desprendió de las personas que llevan adelante el pedido de destitución y consideró que «este tipo de actitudes merecen su repudio, al considerarla solo una opereta política».

«Detrás de la fachada de una causa llena de falsedad y mentira descarada, hay una clara intencionalidad golpista por parte de un sector minoritario que en las últimas elecciones recibió el rechazo del 80 por ciento de la gente de Cañadón», manifestó Irene Quintero. Secretaria de Acción Política y de la Mujer de Cañadón Seco, sumándose a la iniciativa lanzada de un sector de la comunidad.