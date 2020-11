El Gobierno Provincial habilitó la temporada de Pesca Deportiva a partir del 10 de noviembre

Facebook Twitter

Río Gallegos

Tras el trabajo mancomunado entre el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria junto con el Ministerio de Salud, el gobierno provincial aprobó el protocolo sanitario mediante resolución ministerial 1593/2020 y definió el inicio de la temporada de pesca deportiva a partir del próximo 10 de noviembre.

Será bajo protocolos sanitarios dispuestos especialmente para el desarrollo de la actividad. Los pescadores deberán tramitar, de manera virtual su permiso de pesca habilitante para toda la temporada y, a la vez, requerirán de un permiso diario de circulación en ruta, el cual deberán actualizar cada vez que vayan a pescar.

El mismo, se deberá tramitar en la página www.circulación.santacruz.gob.ar, tendrá una validez diaria y permitirá desplazarse entre las 5 y las 20 horas, sin excepción.

En ese contexto, y en conjunto con la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia, se dispuso definir los límites diarios para la circulación. En el caso de las localidades con hasta 50 mil habitantes, sólo se otorgarán 50 permisos de circulación diarios, mientras que, en el caso de Río Gallegos, se establece la siguiente diferencia considerando la densidad poblacional:

-100 permisos de circulación con destino al rio (bella vista y/o las horquetas).

-100 permisos de circulación con destino a Punta Loyola.

-100 permisos de circulación con destino a Cabo Vírgenes.

¿Cómo tramitar el permiso de pesca?

Para evitar la circulación por las ciudades y buscando que todos puedan acceder a sus permisos de pesca, se debe ingresar a la página http://minpro.gob.ar/pescamos desde donde se completarán datos, se cargara una foto del DNI y comprobante de pago y recibir después su permiso de pesca.

Además, se pone a disposición el teléfono 2966-624822 que funcionará de 9 a 18 horas para hacer cualquier consulta vinculada con la actividad o al trámite para la obtención del permiso.

¿Cómo tramitar el permiso de circulación diario para ir a pescar?

A través de la página web www.circulación.santacruz.gob.ar, el mismo deberá tramitarse cada vez que las o los pescadores salgan a realizar la actividad.

Los valores serán:

-Residente país jubilado, pensionado, menores de hasta 12 años, personas con capacidades diferente: Sin cargo

-Residentes país temporada: $1.100

-Residentes país semana: $550

-Residente país diario: $275

-Residente país menor 13 a 17 años inclusive: $275

-Socio club: $550

-Extranjeros no residente país temporada: $8.800

-Extranjeros no residente país semanal: $4.400

-Extranjeros no residente país diario: $1.650

¿Dónde se puede pescar?

A continuación, se detallan todos los lugares disponibles para pescar en el ámbito provincial, resultado fundamental respetar los límites establecidos a fin de evitar la propagación del virus en el ámbito provincial:

RIO GALLEGOS: zona de la costa sur del estuario del Río Gallegos, y por el rio entre Bella Vista y Las Horquetas. Además, Punta Loyola y Cabo Vírgenes.

RIO TURBIO y 28 de NOVIEMBRE: únicamente podrán circular hasta el paraje denominado Puente Blanco y arrollo primavera.

CALAFATE: Lago Argentino, Lago Roca, Rio Centinela

CHALTEN: Rio Las Vueltas y Lago del Desierto

TRES LAGOS: la cuenca del Lago San Martin.

GOBERNADOR GREGORES: Lago Cardiel y Rio Chico.

LAGO POSADAS: de la localidad hasta el Lago Posadas y Lago Pueyrredón.

PERITO MORENO: costa del Lago Buenos Aires.

LOS ANTIGUOS: Rio Jeinimeni, Rio Los Antiguos y Costa de Lago Buenos Aires.

PICO TRUNCADO: puesto de pescadores «Cañadón del Duraznillo» condicionado a la autorización de ingreso y egreso emitida por el COE Local.

CALETA OLIVIA: Determinara el COE Local las autorizaciones para la pesca de costa.

PUERTO DESEADO: Determinara el COE Local las autorizaciones para la pesca de costa.

PUERTO SAN JULIAN: Bahía de San Julián

PIEDRA BUENA: Rio Santa Cruz hasta el Puente Viejo hasta el ejército.

PUERTO SANTA CRUZ: Estuario del Rio Santa Cruz.