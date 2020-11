Analizan estadísticas, dispositivos y acciones implementadas ante la pandemia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Esta mañana, el intendente Fernando Cotillo, junto al secretario de Coordinación General, Juan Carlos Gómez, mantuvieron un encuentro con el Dr. Juan Acuña Kunz y el coordinador zona norte del Ministerio de Salud y Ambiente Dr. Leonardo Riera, a fin de evaluar la evolución de la pandemia en la ciudad y las acciones que a nivel local se concretan.

Del encuentro participó también el subsecretario de Informática, Damián Daud, quien expuso datos estadísticos y proyecciones que se avizoran ante el crecimiento de casos. Daud es el creador del software que utiliza el Centro de Monitoreo para el seguimiento de los aislados. Esta herramienta, cedida por el Municipio, se utiliza también en otras localidades de la zona norte.

Luego del encuentro, el intendente Cotillo sostuvo que recién el 9 o 10 de diciembre la ciudad podría llegar a un pico importante de casos, de acuerdo a los números que cotej.

Cotillo valoró el aporte tanto del sector público como del privado. En este sentido, comentó que existe una mirada optimista ante la posibilidad de contar hacia fin de año con la vacuna. Sin embargo dijo que resulta fundamental seguir extremando los cuidados durante todo este periodo.

«Nos quedan dos meses aproximadamente, tratemos de pensar en la salud de nuestros mayores, porque lamentablemente son los fallecidos que tenemos a diario, por los que están en terapia y la están pasando mal, como también el personal de salud que trabaja denodadamente. Entiendo que estamos agotados pero tratemos de cuidarnos», recomendó.

Ante esta situación continuarán implementándose dispositivos de control, asistencia y monitoreo. Uno de ellos será la puesta en funcionamiento de una unidad de la ex empresa de colectivos Urbano S.E como consultorio móvil para realizar testeos, punto que también fue abordado durante la reunión con los profesionales médicos.

Por su parte el Dr. Juan Acuña Kunz, sostuvo que si bien la ciudad está en un ascenso acelerado del pico de contagios, el mismo está controlado. También se refirió a la existencia de la vacuna, y considero que no hay que demonizarla.

«Es una buena vacuna, que no está terminada la fase tres. Es decir, la eficacia ya sabemos que es segura, sabemos que produce anticuerpos, y ahora falta saber cuan eficaz es, cuanto tiempo nos va a durar la inmunidad, pero no tiene efectos colaterales», afirmó.

Respecto a los dispositivos que se implementa en la ciudad, expresó que en Caleta Olivia se ha hecho lo que mejor se ha podido aunque en tiempos de pandemia nunca son suficientes, y también se mostró a favor de la decisión de instalar un contenedor en Hospital Zonal para contribuir en caso de ser necesario, con el sector de morgue.

«Si se te juntan 20 fallecidos que le vas a decir a los deudos, cuando se colapsen las empresas funerarias, no podes decirles venga a buscar dentro de cuatro días, la morgue no va a tolerar eso y en algún lugar tienen que estar, es necesario», expresó el Dr. Acuña.